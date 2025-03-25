雷军持有小米股份24.1% 港股小米集团宣布配售股份计划

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:近日，港股小米集团正式对外发布公告，透露了一项重要的股份配售计划。根据公告内容，小米集团计划配售8亿股股份，预计筹资总额将达到约425亿港元。这一筹资计划旨在扣除所有相关成本及开支后，加速公司的业务扩张，加大研发投资力度，并用于其他一般公司用途，以提升公司的整体科技实力和市场竞争力。

此次配售的每股价格为53.25港元，相较于公告发布前一个交易日（3月24日）的收盘价，存在一定的折价，约为6.6%。配售股份将占小米集团现有已发行股本的约3.2%，而在完成认购后，这一比例将调整为约占扩大股本的3.1%。值得注意的是，配售及认购事项的成功完成还需满足特定的协议条件。

在筹划本次配售及认购事项的过程中，小米集团也披露了最新的股权架构信息。截至3月25日，小米集团的创始人雷军持有公司24.1%的股份，成为公司的重要股东之一。其他股东则共同持有剩余的75.9%股份。

若小米集团顺利完成上述配售事项，雷军的持股比例将略微下降至23.4%，而承配人的持股比例将上升至3.1%，其他股东的持股比例则相应调整为73.6%。这一变化反映了公司股权结构的动态调整，同时也展示了小米集团对于未来发展的积极规划和布局。

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