华为Pura X阔折叠手机正式发布 售价 7499 元起

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:今日，在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为正式推出了全新形态的Pura X“阔折叠”手机。这款新机以其独特的16:10阔型屏设计，以及首次全面搭载鸿蒙5系统的亮点，吸引了众多消费者的关注。

华为Pura X的外观设计颇具特色，外屏为3.5英寸1:1比例，支持980x980分辨率和1~120Hz LTPO2.0自适应刷新率，峰值亮度达到2500尼特，并支持HDR Vivid和1440Hz PWM调光。内屏则展开为6.3英寸16:10阔型屏，同样具备出色的显示效果和刷新率。

在屏幕使用体验上，华为Pura X的16:10比例竖屏带来了看视频无边沉浸的体验，视频观感体验提升40%，图片观感体验提升60%，甚至在阅读时还能实现眼神翻页。横屏相比16:9比例，看视频、看文档都有30%的观感体验升级。

此外，华为Pura X还搭载了全新的小艺AI，具备呼吸感视觉交互和真人感对话，拥有100+真实场景的心理大模型，以及盘古大模型×DeepSeek双模型，能够智能帮接电话、智能缓存离线视频、智能成片配文配图等。这些功能将于4月10日开放支持。

在硬件配置上，华为Pura X采用了多种先进技术，如玄武水滴铰链、第二代灵犀通信、天通卫星通信等，并支持2米IPX8级抗水。内置4720mAh电池，支持66W有线快充和40W无线快充，为用户提供了便捷的充电体验。

影像方面，华为Pura X搭载了红枫影像系统，后置四摄像头包括5000万像素F1.6OIS RYYB主摄、3.5倍光学变焦F2.4OIS长焦、4000万像素F2.2RYYB超广角微距等，支持悬停拍照、双屏同显拍照、对镜自拍等多种拍照模式，以及多项AI影像功能。

华为Pura X“阔折叠”手机售价7499元起，提供月影灰、零度白、幻夜黑三种配色，以及型格红、型格绿两个典藏版配色。今晚开启预售，3月30日10:08正式开售。具体价格如下:12GB+256GB售价7499元，12GB+512GB售价7999元，16GB+512GB典藏版售价8999元，16GB+1TB典藏版售价9999元。

作为首款全面搭载鸿蒙HarmonyOS5的手机，华为Pura X在流畅度、安全性、账号登录便捷性等方面都有显著提升。同时，官方还展示了多个鸿蒙应用对Pura X的适配，如B站自动推荐关注的UP主更新，用户还能通过与小艺对话发送弹幕、一键三连等。

华为Pura X“阔折叠”手机的发布，标志着华为在折叠屏手机领域的又一次创新突破，为消费者带来了更加便捷、智能的使用体验。

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