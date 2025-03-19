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充电5分钟，续航400公里！外媒：比亚迪持续将特斯拉甩在身后

2025-03-19 10:07 · 稿源：站长之家

来自中国的汽车制造比亚迪持续将特斯拉甩在身后。

中国汽车制造商比亚迪在周一推出了一种新的电池系统，他们主张仅需五分钟就能为一辆电动汽车充满电 —— 这一时间与给传统汽车加满油所需的时间差不多 —— 他们将从下个月起将开始销售配备新电池系统的汽车。一直以来，“充电”都是电动汽车行业的一大“痛点”—— 许多厂商仍在努力克服那些阻碍潜在买家购车的、有关充电的棘手难题。

比亚迪特别指出，其新款汉 L 轿车 —— 采用了1000V电气系统，配合能够达到峰值1000kW的充电器 —— 能在 5 分钟内提供 249 英里（ 400 公里）的续航里程。据Gizmodo称，相比之下，特斯拉的理想充电速度是，在其高压比较优秀充电站中，15 分钟可增加 170 英里（约 273 公里）的续航里程。多年前，埃隆・马斯克大力押注于自主研发的电池，希望为公司的汽车提供更长的续航里程并提升性能，但似乎他发现了电池研发比预期的要困难 —— 4860 电池并未达到预期效果。

这一消息传出后，比亚迪的股价持续上涨，市值达到约 1580 亿美元。今年到现在为止，比亚迪的股价已上涨了约 58%。

有人担心，像这样的快速充电技术可能会缩短电动汽车电池的整体使用寿命，但到目前为止没有任何证据支持这一观点。

中国主要电池制造商宁德时代的首席执行官去年在接受路透社采访时表示：马斯克不懂如何制造电池！

向电动汽车的转型带来的发展难题比行业内许多人预期的要多，因为充电基础设施的扩张速度缓慢，而且现有的充电桩经常出现故障或充电速度很慢。然而，围绕燃油汽车的现有基础设施是经过几十年发展起来的，所以电动汽车同样需要时间才能走向成熟，这是合理的。快速充电能力可以安抚那些不想在充电桩前长时间等待的司机。

Gizmodo报道称，除了在价格和电池性能上超越特斯拉，比亚迪最近还宣布将为其所有汽车增加先进的自动驾驶功能。评论人士对比亚迪这一系统的性能赞不绝口。

Gizmodo在其报道中称，这一切都提醒人们，特斯拉目前的估值在很大程度上是不合理的 —— 其全球销量一直在大幅下滑、公司的汽车销量低于宝马、利润率也更低、其车型阵容已经过时、且完全自动驾驶功能也比预期晚了数年。而马斯克已经将重心转向自动驾驶出租车和机器人领域，以维持公司的估值。自 2025 年初以来，特斯拉的股价已经下跌了 40%，部分原因是人们对马斯克与特朗普政府密切关联的强烈反对。

也许，如果马斯克没有把所有时间都花在华盛顿，他就能有更多时间专注于特斯拉。

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