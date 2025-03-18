谷歌Gemini Flash 2.0因为“去水印”火了，但“版权”呢？

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:近日，有SNS用户发现，谷歌新推出的 Gemini Flash 2.0 图像生成工具能够去除受版权保护图像上的水印。目前这款模型处于内测阶段，仅向开发者开放。

目前，市面上已经有大量能够从照片中移除某些物体并填补空白的应用程序。比较新的生成式AI模型让这些应用的功能变得更加强大了，诸如 Adobe 这样的公司也一直在为其照片编辑软件不断更新物体移除工具。苹果公司的人工智能在 iOS 和 macOS 系统上有一个名为 “清理” 的工具，可在支持的设备上实现这一功能。

下面这个帖子就展示了 Gemini Flash 2.0 在出水印上的出色表现：

为了避免法律纠纷，谷歌和 OpenAI 等公司设置了“严格的限制条件”，但这不一定有用，“被滥用”难以避免。比如，微软最近就起诉了一群用户 —— 这些人成功地诱使微软的AI图像模型生成了色情内容。

刚发现了谷歌 Gemini Flash 2.0 图像生成工具的一个妙用：

在水印移除这事儿上，还有一个值得注意的点：谷歌的AI模型会在由AI修改或生成的图像上添加自己的水印，说是为了让大家清楚地知道这不是真实的原始图像 —— 但这也可以被看作是另一种“AI侵权” —— 即拿走属于别人的东西，抹去任何所有权的证明，然后加上自己的标识。

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