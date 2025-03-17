NCSoft、ShiftUp等韩国游戏商盯上了中国：2025的“攻陷目标”！

2025 年，NCSoft、ShiftUp等韩国游戏公司都野心勃勃地准备进攻中国市场，分一杯“万亿级市场”的羹。

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:随着去年 Nexon 在中国市场取得的巨大成功，作为韩国本土游戏公司比较大出口市场的中国，成为了游戏公司们今年的“攻陷目标”。16 日，据游戏业界消息称，最快预计下个月在中国上线的《胜利女神：妮姬》，截至当日，在当地的预约人数已突破 430 万。

《胜利女神：妮姬》是 SHIFTUP 于 2022 年初次推出的代表作，也被认为是韩国最成功的二次元游戏。去年，该游戏实现了 1531 亿韩元（约合7. 655 亿人民币）的销售额，不仅在韩国，在日本、中国台湾等地区也颇受欢迎。

去年 10 月，SHIFTUP 获得了《胜利女神：妮姬》在中国运营的游戏版号（当地游戏运营许可权），目前正与当地发行商腾讯合作，专注于游戏上线前的营销工作。虽然具体的上线日期尚未确定，但有消息称：最快可能在 4 月推出。

中国是全球比较大的游戏市场之一 —— 尤其是在像《原神》等RPG类型的游戏中 —— 中国是规模比较大的市场。据市场调研机构 Sensor Tower（数据分析公司）预测：2025年，中国游戏市场规模将达到 1378 亿美元（约合9974. 45152 亿人民币）。

根据《韩国游戏白皮书》显示，在韩国游戏公司的出口国家占比中，中国约占 30%，是比较大的海外市场。

当下急于实现销售额回升的 NCSOFT 也将于下个月 3 日在中国推出大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）《剑灵2》。去年与腾讯合作进行了多次非公开测试的 NCSOFT，对游戏操作的便利性进行了改进，并在付费方面降低了用户负担，开展了针对中国市场的优化工作。

除此之外，NCSOFT 还于去年 10 月获得了《天堂 2M》的版号，这款游戏也正在与腾讯合作进行针对中国市场的本地化工作。

不过，在中国市场推出游戏并不一定就意味着成功，韩国游戏们由于“本地化策略”的不同而有所差异。

去年 5 月在中国上线、截至目前已实现 1 万亿韩元以上销售额的 Nexon 的《地下城与勇士手游》是成功案例之一。 Krafton 的中国版《绝地求生》也连续数年在当地应用商店的销售额推荐榜上位居前列。

不过，Pearl Abyss 在 2022 年将《黑色沙漠手游》推向中国市场，但并未引起太大反响，于今年 1 月终止了服务。

随着米哈游等中国游戏公司在全球崛起，当地市场的竞争也变得愈发激烈。一位业内人士表示：“中国的二次元游戏市场早已是一片红海，竞争不可避免。” 他还解释道：“随着用户的审美标准不断提高，游戏的完成度将至关重要。”

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