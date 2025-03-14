OpenAI：不能“随意”用版权作品训练AI，还玩啥？输给中国好了！

OpenAI 表示，国家安全取决于能否“不受限制”地获取人工智能训练数据。

OpenAI 方面表示，希望特朗普定于今年 7 月出台的“AI行动计划”能够解决版权争议问题，即规定：用于AI训练的版权作品均属于合理使用，无需承担任何责任 —— 这样就能为人工智能公司不受限制地获取训练数据铺平道路。OpenAI 称，这些数据对于在“AI大战”中击败中国 AI 产品起着至关重要的作用。

目前，法院正在斟酌AI训练是否属于合理使用，因为版权所有者表示：基于创意作品训练的AI模型，有在市场上取代他们的威胁，并且会从总体上削弱人类的创意产出。

OpenAI 只是众多陷入“版权”纠纷的人工智能公司之一，它们已卷入了几十起诉讼案件。OpenAI 辩称，AI 对用于训练的受版权保护作品进行了转化，并声称“AI的输出成果并非是原创作品的替代品”。

据《连线》杂志报道，到目前为止，有一项具有里程碑意义的裁决站在了版权所有者这边。一位法官宣布，AI训练不属于合理使用，因为AI模型的输出结果显然对汤森路透和西区出版公司经营的法律搜索平台 Westlaw 的市场地位构成了取代威胁。

但 OpenAI 现在似乎把希望寄托在了特朗普身上 —— 企图能在其面临的诉讼中避免类似的结果，这其中就包括《纽约时报》提起的一起重大诉讼。

OpenAI 称：“OpenAI 的模型在训练时不会复制作品供公众消费。相反，它们从作品中学习，并提取模式、语言结构和上下文信息。这意味着我们的AI模型训练符合版权和合理使用原则的核心目标 —— 即利用现有作品创造出全新且不同的东西，同时又不会削弱这些现有作品的商业价值。”

在周六结束的公众意见征询期内，OpenAI 就特朗普的计划提出了以 “自由为核心” 的建议。周四，OpenAI 表示，美国应该改变其版权策略，以促进AI行业的 “学习自由”，尽早结束这些法庭争端。OpenAI 还威胁说，否则，中国很可能会继续在AI大战中占据优势。

OpenAI 表示：“联邦政府既可以保障美国人向 AI 学习的自由，又能通过保留美国 AI 模型从受版权保护的材料中学习的能力，避免将我们在AI领域的领先地位拱手让给中国。”

在其政策建议中，OpenAI 明确表示，不管版权所有者有啥担忧，尽可能多地向 AI 公司输送数据，才是实现美国全球 AI 领导地位的唯 一途径。

OpenAI 声称：“如果中国的开发者能够不受限制地获取数据，而美国公司却无法享有合理使用数据的权利，那么 AI 大战际上就已经结束了。美国会输掉，民主的 AI 成功也会付诸东流。只有从尽可能广泛的来源获取更多的数据，才能确保美国能更多地触及到更强大的创新成果，从而带来更多的知识成果。”

OpenAI 还指出，目前美国的AI公司处境艰难，有数百项州法律对整个 AI 行业进行监管。来自 MultiState 的一项数据指出，仅在 2025 年就出台了 832 项 AI 监管相关法律。

OpenAI 警告说，“这些杂乱无章的法律 可能会带来繁重的合规要求，这可能会阻碍我们的经济竞争力，并损害我们的国家安全。”

OpenAI 声称，如果中国的 AI 模型变得更加先进，且被美国人更广泛地使用，他们可能会操纵这些模型，或者会无视 “身份欺诈和知识产权盗窃” 等非法和有害活动给美国用户带来的伤害。

为此，OpenAI 建议，特朗普应该尽快颁布相关法律，让美国的 AI 公司拥有 “豁免权”，才能“不受限制”地以获取更多信息，从而提升美国的“AI竞争力”。

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