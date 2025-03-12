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史上最薄手机？iPhone17 Air机模出炉，七大新功能预测

2025-03-12 08:58 · 稿源：站长之家

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- 5.5mm 超薄设计，全新的摄像头条；

- 支持 120Hz 促销高刷新率，此前只用于 Pro 系列。

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:人们对 iPhone 17 Air 的兴趣日益浓厚，它被认为是“有史以来最薄的手机”。今年晚些时候即将发布的iPhone 17 Air除了超薄设计外，还配备了其他新功能。

当地时间 11 日，美国 IT 媒体 9to5Mac 对iPhone 17 Air的七大新功能进行了分析报道。

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首先，最 大的特点就是薄型设计。苹果分析师郭明池表示，这款手机最薄的部分只有 5.5 毫米，预计除顶部摄像头条外的所有部分都将是这个厚度。

其次，预计它将搭载6. 6 英寸的显示屏。

第三，它配备了两种以前仅在 iPhone Pro 系列上才配备的显示功能。此前仅在 Pro 机型而非入门级产品线上提供的 Always-On Display（全天候显示）功能和 120Hz ProMotion 自适应高刷新率，如今也用在了 iPhone 17 Air 身上。

第四，它将搭载 A19 芯片；

第五，它将仅搭载一颗 48MP “Fusion” 主摄像头，但目前尚不清楚独特的 “相机条” 设计将为 iPhone 17 Air 带来什么优势，因此这点值得期待。

第六个前置摄像头升级为24MP，显著缩小了与后置摄像头的性能差距。

最后，不同于其他 17 系列机型，iPhone 17 Air 在连接性方面有所改变。苹果自主研发的C1 调制解调器，具有稳定的网络性能优势，最近被初次运用在了 iPhone 16e 上，预计 iPhone 17 Air 也将搭载该调制解调器。

9to5Mac 表示，“iPhone 17 Air 将成为苹果迄今为止产品线中最令人兴奋的机型之一”，并补充道，“虽然 iPhone mini 和 Plus 都拥有各自的忠实受众，但 iPhone 17 Air 将成为引领 iPhone 设计未来的机型。”

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