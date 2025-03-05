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亚马逊“AI帝国”初具模型，6月发布“Nova”模型，加入AI大战

2025-03-05 16:15 · 稿源：站长之家

人工智能 AI教育

业内人士们对亚马逊的比较新技术项目议论纷纷。

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:据外媒报道称，亚马逊准备推出 Nova —— 一款具有先进推理能力的AI模型，将于 2025 年 6 月发布。至此，亚马逊也将成为瞬息万变的生成式AI市场的一个强劲参与者。

面对 Meta AI、ChatGPT 和谷歌Gemini 等在行业中根基深厚的竞争对手，亚马逊能否凭借 Nova 模型成为下一个“Deepseek”呢？

由AI研究员罗希特・普拉萨德（Rohit Prasad）主导的亚马逊通用人工智能（AGI）团队的指导下，Nova模型将脱颖而出的希望押宝在其独特的 “混合推理” 策略上。据悉，Nova 的不同之处在于：它不仅能够快速给出回应，还能在经过多方面的 “思考” 后，提供更详细、更有实质性内容的输出。

对于那些希望在各个层面上获得更加复杂的AI交互体验的用户来说，这种多功能性应该非常具有开创性意义。而且，亚马逊似乎不只是想“进入”AI市场，他们还打算通过“性能战”和“价格战”来大规模地占领这一市场。为此，他们给自己设定了一个强大的基准，目标是在外部性能测试中进入TOP 5。

其中一些具有挑战性的测试包括软件工程师评估（SWE）、伯克利函数调用榜单（Berkeley Function Calling Leaderboard）以及美国数学邀请赛（AIME）等 —— 这些测试对AI模型的编码和数学能力进行了严格的考验。这也反映了亚马逊打造一款“相对知名”的AI解决方案的决心。

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值得一提的是，亚马逊此前便已战略性地涉足AI投资领域，比如对 Anthropic 公司的投资 —— 这家公司刚刚推出了自己的混合推理模型 Claude 3.7 Sonnet。不过，Nova 项目似乎也只是亚马逊成为“AI市场统治者”这一野心道路上的一颗棋子。

显然，亚马逊在AI领域目标不仅仅局限于开发复杂的模型。在此之前，他们已经推出了 Bedrock —— 一个亚马逊网络服务（AWS）平台，初创企业和公司可以在这个平台上轻松地交换、组合各种基础模型，这种灵活性足以证明亚马逊意识到了AI领域的多样化需求。

亚马逊通用人工智能副总裁 Vishal Sharma 提到了人工智能在公司内部的深度整合，并解释了生成式人工智能是如何渗透到亚马逊的所有业务当中的。从填满他们仓库的 50 万台机器人，到随处部署的 Alexa 产品…… 亚马逊一直在悄然发展他们“AI帝国”。

Nova 模型的发布时间也与CEO 安迪·贾西（Andy Jassy）关于人工智能推理成本下降的言论相吻合。贾西认为，这一趋势有望为客户以及亚马逊的商业模式带来重大价值，体现了一种在技术进步与经济节俭之间取得平衡的战略愿景。

随着科技巨头们不断竞相提升人工智能能力，亚马逊的 Nova 模型不仅仅是又一款新产品的发布，它标志着亚马逊致力于推动人工智能发展边界的决心，而这，有可能会改变我们与人工智能技术交互和使用的方式。

AI界将在 6 月屏息以待，一探 Nova 将如何展示其强大能力，以及它是否能够实现发布前所引发的巨大期望。

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