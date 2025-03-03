“两天内完成10年研究”……谷歌这款AI模型震惊了科学界

一款AI模型仅用 2 天，就解决了知名科学团队 10 年的研究课题 ……

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:一款人工智能一举解决了知名科学家长期研究的难题，并引发热议。之所以会引发热议是因为这款AI仅在两天内，就得出了与伦敦帝国理工学院何塞·佩纳德斯（José Penadés）教授团队对比较优秀细菌十年研究相同的结论 —— 在此之前，何塞·佩纳德斯教授与他的团队耗时十年左右研究“为什么某些细菌会对抗生素产生耐药性”这一问题。需要说明的是，佩纳德斯教授团队的研究从未在网上公开过。评价认为，AI能够自行挖掘出研究人员难以触及领域的信息，展现了研究的新可能性。

AI正从人类的协作伙伴，进化为拓展思维的创新工具！

谷歌最近推出了名为 “联合科学家（co-scientist）”的新型AI模型 —— 它也正是那个震惊费尔南德斯教授研究团队的主角。“co-scientist” 不只是进行单纯的机械计算，它能够理解研究人员所苦恼的复杂问题，并提出各种可能性。在研究人员撰写论文初稿时，它会推荐可供参考的资料、会指出实验中可能遗漏的变量，加深分析的深度和广度，提供一种“与真人同事”一起思考、一起探讨的体验。费尔南德斯教授研究团队表示，如果在项目开始的时候就有它的话，就不需要白白浪费这么多年了。

AI公司 Anthropic 的 “Claude 3.7 Sonnet” 通过 “扩展思维模式” 来解决复杂的推理问题。这个模型不是直接回答问题，而是花费更多时间进行深入思考，分多个步骤进行系统分析，自行检查推理过程，发现错误并进行修正。这与人类面对复杂问题时深思熟虑、反复探索的方式类似，这意味着 AI 已经内化了科学方法论的核心要素。

对比传统实验研究与 “co-scientist” 的研究过程 —— 人类知名研究团队花了 10 年时间提出假设并得出结论，而人工智能 “co-scientist” 仅在两天内就得出了相同的结论。PS：佩纳德斯教授团队从未在网上公开过他们的研究成果，因而AI“无处可借鉴”。

OpenAI 最近也推出了一款有助于进行更深入研究和推理的模型 —— 深度研究（Deep Research）—— 支持阅读论文、提出假设、设计实验、以及解读结果的整个过程。特别值得关注的是，它还拥有发现现有知识之间新的联系点的能力，这也展示了 AI 无需人类协作就能独立开展研究的可能性。虽然目前还处于初期阶段，但这预示着 AI 自行实现科学发现的时代即将到来。

人工智能超越与人类的协作、自主引领创新的那一天会到来吗？目前讨论这个问题似乎还为时尚早。比较大的绊脚石无疑是可靠性问题！

就目前而言，AI 仍然存在产生错误信息的可能性，而且概率不算小。AI 在重新组合现有信息方面非常出色，但在实现带来范式转变的创造性飞跃方面仍然存在局限性。人类的直觉和偶然的发现依旧是创新的重要来源。

与此同时，创新也伴随着伦理矛盾。没有人类的介入，AI 是否能够做出伦理判断？这个问题也令人存疑。即使人工智能得出了出色的学术结论，最终验证真伪的工作依旧得落在人类头上。如果将其完全交给人工智能，就有可能陷入“自行得出结论并进行验证”的循环逻辑错误之中。

即使人工智能发展成为独立的创新工具，人类的作用也不会完全消失！

Anthropic 公司在推出 Claude 3.7 Sonnet 时表示：“当人类的知识与人工智能的能力相结合时，才能取得理想结果。” 可以设想一种新的角色分工。人类提出决策的大方向并做出伦理判断，而人工智能则分析海量信息并发现新的联系点。

现在，是重新确立人工智能与人类关系的时候了！

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