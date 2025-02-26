OpenAI向免费用户推出“mini版”高级语音模式，Deep Research亦放宽限制

ChatGPT 免费用户也可以每天使用高 级语音模式了，而Deep Research智能体也向全体付费用户开放。

高 级语音模式即将到来的所有ChatGPT免费用户

每天的使用会有限制

Deep Research面向Plus、Team、Edu和Enterprise用户开放

今日，OpenAI 通过 X 平台宣布：开始面向免费用户发布由GPT4o mini驱动的高 级语音模式，同时也向所有Plus、Team、Edu和Enterprise用户发布推出他们的Deep Research智能体。

ChatGPT官方X帖：

从今天开始，我们将推出一个由 GPT-4o mini 驱动的高 级语音版本，让所有 ChatGPT 免费用户每天都有机会在各个平台上使用这项功能（自然对话的节奏和语气与 GPT-4o 版本相似，同时服务成本更低）。 Plus 用户将继续可以使用由 GPT-4o 驱动的高 级语音模式，并依旧享有现有的每日使用限制（超过免费用户限制的 5 倍），同时还可以在高 级语音模式中使用视频和屏幕共享功能。

在此之前，OpenAI曾尝试每月给免费试用 ChatGPT 的用户提供 10 分钟的高级语音模式试用时间。这次则是直接将福利升级 —— 所有免费用户每天都可以用！当然，也不是随便用，虽然官方暂时未明确每日限制的程度，不过从他们的暗示中可以窥探一二：ChatGPT Plus 用户将获得 “免费用户限制的 5 倍” 使用时长。

与此同时，OpenAI 也开始面向所有付费用户推出他们的Deep Research智能体，而非仅专业版（Pro）用户独享。该智能体是使用 o3 模型构建的 —— 一种利用互联网进行深入研究的工具 —— 可大幅减少研究人员所需的时间。据官方表示，Deep Research智能体可以独立工作，用户只需给它一个提示，它便会自动去分析和综合数百个在线资源的信息，将研究人员需要花费数小时才能完成的工作缩短至几分钟。

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