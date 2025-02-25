三星Galaxy Z Fold 7渲染图首曝光，之后还要搞“可折叠两次”的新系手机

比三星 Galaxy Z Fold6 SE轻薄版还要薄上0. 4 毫米

凭借比较新的AP和优化后的电池，性能有望大幅提升

可折叠两次的折叠屏手机计划立项中

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:据悉，三星电子将于今年 7 月左右发布新款折叠屏手机 Galaxy Z Fold7 ，最近这款手机的渲染图初次被公开了，其厚度和部分规格信息也被泄露。据悉，这款手机将成为迄今三星 Galaxy 折叠屏手机中最薄的一款。

当地时间 25 日，海外 IT 专业媒体 “Android Headline” 公开了三星电子 Galaxy Z Fold 7 的渲染图和视频。通过这次渲染图，Fold 7 的设计和部分主要规格得以曝光。

其中，最引人注目的是设备的厚度。Galaxy Z Fold 7 展开时厚度为 4.5 毫米，折叠时厚度为 9.5 毫米，相比上一代 Fold 6（展开时 5.6 毫米，折叠时 10.6 毫米）薄了 1.1 毫米。与此同时，与 Fold 6 的轻薄版 Fold 6 SE 相比，也薄了 0.4 毫米。这无疑彰显了三星电子在折叠屏手机“轻薄化”方面的野心。

不过，从全球市场整体来看，它并未拿下“最薄折叠屏手机”这一头衔。中国 OPPO 最近推出的 新款折叠屏手机“Find N5”的 展开厚度为 4.2 毫米、荣耀的 “Magic V3” 厚度为 4.4 毫米，它们都比 Galaxy Z Fold 7 更薄。

最近，智能手机制造商们致力于把折叠屏手机做得更薄，比较大的目的便是为了改善用户体验。早期的折叠屏手机折叠后又厚又重，便携性较差。如今，通过铰链技术和显示屏面板的创新，已经能够大幅度减少厚度了，这也大大提升了消费者的体验。

特别是随着折叠屏手机市场的成熟，“轻量化”和“轻薄化”已成为必备要素。在 OPPO、华为、荣耀等纷纷推出超薄折叠屏手机的情况下，三星电子似乎也不得不在减少厚度和重量上花费更多功夫。

三星电子给了 Galaxy Z Fold 7 “比较高待遇”！

据泄露的信息显示，Galaxy Z Fold 7 预计将搭载高通比较新的骁龙 8 Elite（骁龙 8 好版），这也是应用于 Galaxy S25 系列的处理器，性能十分强劲。电池容量预计延续与现有 Fold 系列相同的 4400 mAh。不过，通过软件优化，预计电池续航时间将进一步提升。

目前，在全球折叠屏手机市场上，随着中国制造商的迅速崛起，三星电子的地位遭遇了比较罕见的严重威胁。与此同时，连苹果公司也在准备推出折叠屏 iPhone，因此未来折叠屏手机市场的竞争将更加激烈。

业界相关人士表示：“随着折叠屏手机市场的快速变化，不仅是轻薄化，软件和用户体验的优化也成为重要因素。”

预计三星电子今后仍将专注于开发轻薄的折叠屏手机。并且，除了硬件性能外，还将通过提高耐用性、优化软件、尝试新的外形设计等方式来保持竞争力。

据悉，可折叠两次的折叠屏手机 “Galaxy G Fold（暂定名）” 也在计划立项中。

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