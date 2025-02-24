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苹果计划为Apple Intelligence集成谷歌Gemini，ChatGPT之外的新选择

2025-02-24 17:28 · 稿源：站长之家

苹果公司正在计划将谷歌Gemini集成到他们的AI服务Apple Intelligence之中。

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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:根据 iOS 18.4 测试版中的代码显示，苹果公司似乎正在为其 Apple Intelligence（苹果智能）中集成的 ChatGPT 寻找替代方案，而谷歌的Gemini或将成为新选择。

从Apple Intelligence项目启动之初，苹果公司就明确表达过“打算与多个AI合作伙伴合作”的立场，这些合作伙伴中就包括谷歌的Gemini。

如今，iOS 18. 4 的开发者测试版本已经发布，有人在其代码中发现了与谷歌Gemini相关的引用。

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苹果的后端数据显示，下一个集成到 iOS 系统的第三方AI很可能是谷歌的Gemini

正如 9to5mac 早些时候所报道的那样，这段代码实际上存在于与测试版一同发布的后端更新中。代码中提到的是 “谷歌”，而不是 “谷歌Gemini”，但相对应地，代码中提到的是 OpenAI，而非 ChatGPT。

据说早在 2024 年 3 月，苹果就有意专门添加对谷歌 Gemini的集成。至于为什么都过了一年才开始将Gemini集成到 iOS 系统中的原因，目前尚未明确。

目前已知的是，谷歌 Gemini、ChatGPT、以及中国的阿里巴巴和百度等其他公司的人工智能服务，都将以相同的方式集成到 “Apple Intelligence”项目之 中。用户的请求首先会在设备上由 Siri 进行处理，而后，如果有必要的话，会在获得用户许可的情况下，将请求传递给集成的人工智能服务。

苹果与 OpenAI 的合作协议规定，用户的请求由 ChatGPT 处理，但OpenAI不能保留任何用户信息。可以肯定的是，苹果与谷歌等任何其他AI公司的合作协议都将包含同样的隐私保护条款。

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