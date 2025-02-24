iPhone 17 Pro系列相机大变样？据说“凸起”回归，且更宽了……

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:一直以来，拍摄功能都是 iPhone 系列的一大卖点。在 “Shot on iPhone”的宣传活动中，iPhone的相机系统频繁亮相，现实也表明了，这也是许多人购买新款 iPhone 的一个重要原因。

每年，苹果都会努力提升相机的性能，无论是对相机进行物理层面的改进，还是对计算摄影技术进行优化。如果传言属实的话，2025 年似乎也不会例外。

距离正式发布还有好几个月，单如今已经有不少关于 iPhone 17 Pro 所采用的相机系统的传闻了。下面是关于将于 9 月推出的 iPhone 相机的一些猜测。

相机凸起

可以说，目前 iPhone 17 讨论度比较高且可能最存在争议的变化之一便是相机的凸起部分。在 iPhone16 上，非 Pro 机型已经摒弃了方形的相机凸起，采用了更纤薄的设计，而 Pro 机型因为摄像头的关系，则保留了凸起部分，不过到了 iPhone 17 这一代，情况可能会有大变化。

早在 12 月，微博爆料者 “数码闲聊站” 就传出了有关相机凸起部分变化的消息。据称，该消息的产源是基于供应链的相关资料。且几乎在同一时间，博主“Jukanlosreve” 在 X 平台上分享了一张iPhone17 的渲染图，显示相机的凸起部分将从聚集在左侧单边、延伸至 iPhone 的整个顶部。

如下图所示：

不过，几天后，又一名博主“数码闲聊站”爆料称，新产品的相机会进行重新设计，但仍会保留三角布局的排列方式。

之后的 2 月 14 日，消息源Jon Prosser分享了一段视频，展示了 iPhone 17 Pro Max 的设计渲染图，虽然依旧保留了三角排列方式，但其相机凸起部分却延伸到了整个手机宽度。

Prosser展示的版本并没有改变三角形的相机排列方式，也没有改变它们的位置，但使相机凸起部分的高度与之前相同，却要宽得多。像闪光灯和激光雷达（LiDAR）传感器等元件被放置在凸起部分的最右侧。

这一渲染图似乎是基于佼佼者爆料者 Majin Bu 在 1 月 24 日分享的一张 CAD 图像制作而成的。Prosser的 3D 建模师 Asher Dipprey 在原有基础上进行加工，从而分享了更多基于该设想设计的渲染图，不过“更宽”的凸起依旧让人难以接受。

虽然是手机壳制造商发布的渲染图，所以有不少果粉信以为真。但事实是，除非在极其特殊的情况下，不然第三方配件商是无法获取到苹果未发布设备的内部信息的，因此这些概念图大概率是基于传闻而绘制的。

除了实物设计的变化，苹果可能还会对传感器进行调整。其中一项便是像素。

在后置摄像头上，，iPhone 16 Pro 和 Pro Max 配备了 4800 万像素的主摄和超广角摄像头，而长焦摄像头仍为 1200 万像素。

2024 年 7 月，证券分析师郭明錤称，Pro Max 机型将采用改进的四棱镜镜头，以提升变焦和拍照质量。这还将涉及把传感器从 1/3.1 英寸的 1200 万像紧凑型图像传感器升级为 1/1.6 英寸的 4800 万像素背照式CMOS传感器。

此外，传感器的改变并不限制于后置摄像头，前置原深感摄像头阵列也有望得到升级。

2024 年 8 月，海通国际证券分析师 Jeff Pu 坚持认为，前置摄像头的传感器像素也会提升：将采用配备六镜式镜头的 2400 万像素摄像头。目前 iPhone 16 Pro 的原深感摄像头所使用的是配备五镜式镜头的 1200 万像素传感器。

当时，Jeff Pu 还补充说，这次升级不仅仅影响 Pro 机型，标准版的 iPhone 17 也将采用更好的传感器。

同样，“数码闲聊站” 在 1 月的爆料中也再次重申了原深感摄像头阵列将升级为 2400 万像素传感器的说法。

加大对视频拍摄的推广力度

在iPhone期间新品的相机方面还有另一个讨论点 —— 那就是苹果可能会加大对视频拍摄功能的推广。

苹果已经拥有很出色的视频拍摄系统，具备如以 ProRES 格式录制 4K 视频等功能，并且苹果日志（Apple LOG）功能可以帮助电影制作人在后期剪辑中捕捉和校正画面色彩，诸如此类。

2 月 23 日，彭博社记者 Mark Gurman 在文章中称，苹果此前更侧重于提升 iPhone 系列的拍照能力。不过，他认为，在 2025 年，苹果将会大力推广他们在视频拍摄方面的改进。

2025 年发布的 iPhone 比较大的目标之一便是吸引更多的视频博主和视频创作者来使用 iPhone 进行拍摄，以瓜分独立相机的蛋糕。因而，苹果显然会在 9 月的发布会上花更大的精力宣传这些功能。

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