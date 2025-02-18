马斯克旗下xAI发布Grok3模型 包含mini、Reasoning等版本

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:今日中午12时，马斯克旗下的人工智能公司xAI正式推出了其最新一代大模型——Grok3。

在数学推理、科学逻辑推理以及代码写作等多个能力表现方面，Grok3在多项基准测试中均取得了优异成绩，超越了DeepSeek-v3、GPT-4o以及Gemini-2pro等竞争对手。特别是在AIME（评估模型在数学问题上的表现）和GPQA(测试模型在博士级别物理、生物和化学问题上的表现)等测试中，Grok3展现出了卓越的性能。此外，在Chatbot Arena这一众包测试平台中，Grok3的早期版本也表现不俗，赢得了用户的广泛好评。

值得注意的是，Grok3并非单一模型，而是一个包含多个版本的模型家族。其中，较小版本的Grok3mini能够在牺牲一定准确性的情况下，以更快的速度回答问题。目前，并非所有模型版本都已上线供用户使用。

在软件层面，xAI团队也对Grok3进行了诸多优化。通过改进训练流程、引入合成数据集、自我纠错以及强化学习等技术，Grok3的性能得到了进一步提升。这些技术的综合应用，使得Grok3在处理复杂任务时表现得更为出色。

此外，Grok3还推出了两个变体版本——Grok3Reasoning（推理）和Grok3mini Reasoning。这两个版本能够像OpenAI的o3-mini和DeepSeek的R1等“推理”模型一样，仔细“思考”问题，并在给出结果前进行彻底的事实核查，从而避免了一些通常会困扰模型的错误。用户可以通过Grok应用访问推理模型，并在遇到较难问题时使用“Big Brain”模式进行更深入、更谨慎的推理。这些模式最适合用于数学、科学和编程相关的问题。

除了推理模型外，Grok3还引入了一项名为“DeepSearch”的新功能。xAI将其描述为一种新型搜索引擎，能够扫描互联网和X平台上的信息，并以摘要的形式回应用户查询。这一功能的加入，进一步提升了Grok3的实用性和便捷性。

对于Grok3的订阅服务，xAI也进行了详细介绍。X平台的Premium +订阅用户将率先体验到Grok3的各项功能。而其他功能则被整合到xAI推出的名为SuperGrok的订阅服务中。SuperGrok的订阅价格为每月30美元或每年300美元，用户可获得额外的推理和DeepSearch查询权限，以及无限量的图像生成功能。

马斯克还透露，Grok将在未来一周内推出“语音模式”，并在几周后将Grok3模型和DeepSearch功能整合到xAI的企业API中。此外，xAI还计划在未来几个月内开源Grok2。

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