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Perplexity 推出免费「深度研究」功能：全面对标 OpenAI Deep Research！

2025-02-16 10:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日消息:Perplexity 已成为最新发布深入研究工具的 AI 公司，并于当地时间周五宣布了一项新功能。

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图片来自Perplexity

谷歌在 12 月为其 Gemini AI 平台发布了类似功能。随后，OpenAI 本月早些时候也推出了自己的研究代理。这三家公司甚至给该功能起了相同的名字：Deep Research（深度研究）。

其目标是提供更深入的答案，并附有真实的引用，适用于更专业的使用场景，相较于普通消费者聊天机器人所提供的回答。在宣布 Deep Research 的博客文章中，Perplexity 写道，该功能「在多个专家级任务中表现出色——从金融、营销到产品研究等领域」。

Perplexity Deep Research 目前在网页版可用，公司表示，未来会将其加入到 Mac、iOS 和 Android 应用中。使用时，只需在提交查询时从下拉菜单中选择「Deep Research」，该工具将创建一个详细报告，用户可以将其导出为 PDF 或分享为 Perplexity 页面。

为了创建这个报告，Perplexity 表示 Deep Research「反复搜索、阅读文档，并推理下一步的行动，随着对主题领域的理解不断深入」，这「类似于人类研究新话题的方式」。

公司还强调了它在「人类最后考试」中的表现，这是一个包含多个学术领域专家级问题的 AI 基准测试。Perplexity 表示其 Deep Research 工具在测试中得分 21.1%，轻松超过了大多数其他模型，如 Gemini Thinking（6.2%）、Grok-2（3.8%）和 OpenAI 的 GPT-4o（3.3%），但与 OpenAI 的 Deep Research（26.6%）相比仍有差距。

但目前，OpenAI 的 Deep Research 需要每月 200 美元的 Pro 订阅才能使用（该公司计划扩展到其他订阅层级），而 Perplexity 的 Deep Research 是免费的——非订阅用户每天有一定数量的查询次数，而付费订阅用户可以无限次查询。

Perplexity 的 Deep Research 似乎在速度上也表现得更快，大多数任务在三分钟内完成，而 OpenAI Deep Research 需要 5 到 30 分钟。

在被要求比较各种深入研究产品时，Perplexity 提供了不同技术、定价模式和在不同使用场景与学科中的表现概述，并附有关于每项功能的相关文章链接。它总结了以下区别：

• Perplexity AI 在速度和易用性上优于普通研究者

• OpenAI 在企业应用的分析深度上占优势

• 谷歌与现有生产力生态系统的集成最为无缝

尽管目前尚不清楚这些工具在日常和专业研究中的普及将如何影响其发展，经济学人（The Economist）最近指出了 OpenAI Deep Research 的一些不足，这些问题可能同样适用于这里：不仅在数据解读上的「创造力」有限，且往往依赖于「容易获得」的来源，更大的风险是「将所有研究外包给超级天才助手」可能「减少产生最佳创意的机会」。

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