Google 将使用人工智能来判断用户的年龄

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日消息:谷歌将在其产品中使用人工智能来判断用户是否符合年龄要求。

谷歌在一篇关于「为儿童、青少年和家长提供新数字保护」的博客中宣布了这一用于判断用户年龄的新技术。该自动化技术将应用于谷歌的多个产品，包括 YouTube，一位发言人证实。谷歌在各个业务中拥有数十亿用户，18 岁以下的用户将面临一些谷歌服务的使用限制。

谷歌「核心」技术团队高级副总裁 Jenn Fitzpatrick 在博客中写道：「今年，我们将在美国开始测试基于机器学习的年龄估算模型。」核心团队负责为公司旗舰产品构建技术基础，并保护用户的在线安全。

Fitzpatrick 写道：「这个模型帮助我们估算用户是否已满 18 岁，以便我们能采取保护措施，提供更适合年龄的体验。」

这一人工智能举措出台正值立法者加大对在线平台的儿童安全监管压力。该公司表示，随着时间推移，它将把基于人工智能的年龄估算功能扩展到更多国家。Meta 公司在九月推出了类似的功能，使用人工智能判断某人是否在谎报年龄。

谷歌以及其他科技公司一直在加强对人工智能的依赖，应用于各种任务和产品。使用人工智能判断与年龄相关的内容，标志着谷歌在人工智能应用上的新进展。

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