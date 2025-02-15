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SAP 和 Databricks 使客户能够统一 AI 的数据

2025-02-15 09:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日消息:SAPDatabricks 发布了一项新的合作伙伴关系和产品，旨在通过将 SAP 数据与其余企业数据结合，帮助客户更轻松地统一所有数据。

根据两家公司在 2 月 13 日发布的新闻稿，新的 SAP Databricks 产品将 Databricks 数据智能云原生集成到新推出的 SAP Business Data Cloud 中。

机房 数据中心 服务器

该产品将客户的所有相关数据集整合在一起，并使其能够用于数据仓库、构建能够进行数据推理的人工智能（AI）以及其他用途，新闻稿中表示。

「每个组织都在寻找一种更快速、更可靠的方法，将其数据转化为战略优势，」Databricks 联合创始人兼 CEO Ali Ghodsi 在新闻稿中表示。「与 SAP 一起，我们正在帮助企业无缝地统一数据源，简化分析，并加速开发特定领域的 AI 应用。」

SAP 也在同一天发布了其 SAP Business Data Cloud 的新闻稿，宣布这一新产品将统一组织内部所有 SAP 和第三方数据，帮助组织做出决策并构建 AI。

根据新闻稿，SAP Business Data Cloud 提供跨所有业务流程的 SAP 数据产品——包括财务、支出、供应链、学习和人才数据——同时保持其原始的业务上下文和语义。

它还提供「洞察应用程序」，这些应用程序使用连接到实时数据的 AI 模型和数据产品，提供分析和规划功能。

「SAP Business Data Cloud 释放了企业数据在商业 AI 领域的全部价值，」SAP CEO Christian Klein 在新闻稿中表示。「它将 SAP 在关键任务、端到端流程以及语义丰富数据方面的独特专长，与 Databricks 的世界级数据工程能力相结合，创造了一种突破性的解决方案，帮助组织比以往任何时候都更好地利用数据。」

SAP 在 2024 年 1 月宣布，正在进行一项重组计划，以增强其在商业 AI 和其他关键战略增长领域的关注，并转变自身的运营模式，以捕捉 AI 驱动的效率。

七个月后，在 7 月，SAP 表示它已提高了 2025 年的经营利润目标，以反映其预期从重组计划中获得的效率提升。

至于 Databricks，该公司在 1 月表示，它通过 J 轮融资筹集了 150 亿美元，并计划将这些资金投资于新的 AI 产品、收购以及扩展其国际市场业务。

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