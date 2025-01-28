首页 > 业界 > 关键词  > 雷军最新资讯  > 正文

抖音回应雷军、余承东直播间被封：开车期间直播不被建议

2025-01-28 10:40 · 稿源：站长之家

雷军余承东在抖音车内直播时被封禁的事件，引发了网友的广泛关注。对此，抖音集团副总裁李亮在微博上做出了回应，明确表示抖音平台不建议在开车期间进行直播。

李亮指出，如果确实需要进行直播，可以由副驾驶或后座乘客进行拍摄，但直播不能干扰驾驶。驾驶员需要专心驾驶，不能与直播间进行互动，也不能查看手机。

抖音李亮回应雷军、余承东直播间被封：平台不建议开车期间直播

他还提到，尽管智能驾驶技术发展迅速，但在目前的情况下，交规仍然不允许驾驶时双手离开方向盘。随着汽车厂商智能驾驶技术的成熟，这些规则可能会有所修改。

据了解，1月25日，雷军开启了龙年收官直播，但在下午1:48，他的抖音直播间突然被封禁。1月27日上午10:00，余承东开启了“自驾回安徽老家过年”的直播，但在12:00左右，他的抖音直播间也被封禁，直播被迫停止，当时有846.9万人正在观看直播。

值得注意的是，余承东的这场直播备注了广电备案号，采用固定机位拍摄，内容提前录制，强调安全驾驶，并非实时直播，显然是为了尽量避免因直播开车而被封禁。

划重点:

🚫 抖音不建议开车期间直播，以确保驾驶安全。

🚗 驾驶员需专心驾驶，不能与直播间互动或查看手机。

📈 雷军和余承东的车内直播均被封禁，余承东的直播采取了安全措施但仍被封。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 抖音李亮回应雷军余承东直播间被封：平台不建议开车期间直播

    日前，雷军、余承东在抖音车内直播时被封，引起网友关注。抖音集团副总裁李亮在微博回应称，抖音平台不建议在开车期间进行直播。值得一提的是，余承东这场直播还备注了广电备案号、固定机位拍摄，内容提前录制，安全驾驶，非直播”，显然是为了尽量避免直播开车被封禁。

    ​抖音直播 ​雷军 ​余承东

  • 自驾回老家过年：余承东直播突然被封

    余承东昨天预告称，今年将会开享界S9自驾回安徽老家过年，接两位朋友史小诺和说车的小宇在路上聊聊天，并开启直播。余承东如约开启了自己自驾回安徽老家过年”的直播活动，平台包括微博、抖音等。这次也不是雷军第一次开着小米汽车直播，安全措施做的得非常到位，例如固定机位拍摄、手握方向盘目视前方道路情况、配备直播助理，整个过程符合安全驾驶规定和要求，等等且整个直播过程中只是回答网友问题，并未分心盯着手机。

    ​余承东 ​享界S9 ​自驾直播

  • 余承东开享界S9自驾回安徽老家过年：路上直播聊聊天

    今天上午，余承东发文表示，今年过年开享界S9自驾回安徽老家，接两位朋友史小诺和说车的小宇在路上聊聊天，1月27日10:00不见不散。在2024年12月，余承东下单了一台享界S9Ultra长续航版本，车型总价值为44.48万元。享界S9系列的设计延续了鸿蒙智行家族的风格，以人间星河”为主题，将日间行车灯和大灯等元素融为一体，车辆配备了激光雷达和摄像头，具备项智能驾驶辅助功能，车身侧面配备了电子外后视镜和隐藏式门把手，以降低风阻。

    ​华为 ​享界S9 ​智能驾驶

  • 抖音副总裁回应吴柳芳同名账号被封：仿冒当事人

    抖音平台近期对一个同名为吴柳芳的账号采取了封禁措施，该账号拥有者仅15名粉丝。据抖音集团副总裁李亮所述，该用户在12月2日采取了一系列仿冒行为，包括更改昵称、头像，并在个性签名中声称是吴柳芳本人，同时发布了与吴柳芳相关的视频内容。对于仿冒热点当事人的行为将采取严格的管控措施，以保障平台内容的真实性和用户的合法权益。

    ​抖音 ​吴柳芳 ​账号封禁

  • 余承东回应智界汽车方向盘太轻：大部分用户喜欢

    快科技1月14日消息，近日，针对部分用户反映的智界R7方向盘手感过轻的问题，华为余承东今天进行了详细回应。余承东首先解释了智界R7方向盘默认采用舒适模式的原因。他表示：我们的团队经过大量的市场调研和用户反馈收集，发现大部分用户在日常驾驶中更倾向于更轻盈的转向手感。因此，智界R7在设计时便以用户的这一需求为出发点，提供了默认的舒适模式。”随后，余承东强调了智界R7的灵活性和多样性。他提到：除了默认的舒适模式外，我们还为智界R7设置了多种驾驶模式，包括标准模式和运动模式。用户可以根据自己的喜好和驾驶场景自由选择?

    ​智界R7 ​方向盘手感 ​舒适模式

  • 余承东回应智界R7方向盘太轻：支持随速助力转向 速度越快手感越稳

    余承东近日通过视频介绍了智界R7汽车的方向盘设计，强调了其随速助力转向功能，即车速越快方向盘越重，以提升驾驶安全性。方向盘设计轻盈是因为80%的用户偏好轻柔的转向手感，但随着车速增加，方向盘会自动变重。其尺寸为4956x19811634mm，轴距2950mm，配备华为乾崑ADS智驾和华为途灵底盘技术，起售价为24.98万元。

    ​智界R7 ​方向盘设计 ​随速助力转向

  • 一年卖货超百亿，“与辉同行”成2024抖音最卖座直播间

    独立开播一年后，董宇辉交出了自己的年终答卷。新榜旗下抖音数据工具新抖统计，过去一年，“与辉同行”在抖音累计带货超102亿，累计订单量超1.6亿。那么未来他会选择一条怎样的路?参考李佳琦、辛巴、罗永浩等超头主播的经验，董宇辉可选择的方向很多:要么固守主播身份，始终承担超级销售的任务，一个人撑起一家公司;要么强化老板身份，以个人流量反哺公司，浇灌�

    ​董宇辉 ​与辉同行 ​抖音带货

  • 余承东展示科幻一幕：智界新S7自己开过来接他

    快科技1月25日消息，今天华为余承东展示了鸿蒙智行强大的智能驾驶功能之一泊车代驾。视频中，余承东在手机APP上打开这一功能，智界新S7便自主泊出停车位并行驶到召唤点。而在这一过程中，余承东则无需迈出一步，只需悠闲地站在原地，等待着车辆自动驶来接送。其实，泊车代驾的最主要使用场景是让车主一键开启无人泊车。当车主下车后，一键开启该功能，车辆自己就能寻找车位停车。比如当车主驾驶智界S7逛商场时，直接将车开到商场入口或是停车场的入口即可离车前去逛街购物，智界S7自己就能寻找停车位。2025款智界S7搭载了华为ADS 3.0智驾?

    ​华为 ​鸿蒙智行 ​智能驾驶

  • 吴昕直播间突然涌入大量外国网友：本人紧急改口说英语

    微博话题吴昕直播间突然涌入大量外国网友”冲上热搜榜。受美国裁决TikTok案影响，大量美国网名涌入中国社交媒体，近日主持人吴昕正在直播间进行卖货，美国网友涌入直播间并进行互动，吴昕紧急改口说英语，并感叹：这太突然了”。面对这些新用户，中国网友虽然有些意外，但很快就和这些说英文的新朋友们在小红书的评论区聊起了天，甚至还有中国学生请外国网友辅导英语。

    ​吴昕直播 ​TikTok禁令 ​美国网友涌入

  • 余承东用华为平板画了一个福字：巧妙融入“2025”

    快科技1月24日消息，今晚，华为余承东在微博晒出了一张别具一格的福”字，引发了广泛关注。这张福字之所以特殊，不仅因为它出自余承东之手，更在于其巧妙的设计与深厚的寓意。余承东使用华为平板，通过天生会画APP，以细腻的笔触勾勒出这个充满艺术感的福字。令人赞叹的是，他不仅将2025”这个数字巧妙地融入其中，还增添了两条栩栩如生的小鱼。这两条小鱼不仅是�

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM