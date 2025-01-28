抖音回应雷军、余承东直播间被封：开车期间直播不被建议

雷军和余承东在抖音车内直播时被封禁的事件，引发了网友的广泛关注。对此，抖音集团副总裁李亮在微博上做出了回应，明确表示抖音平台不建议在开车期间进行直播。

李亮指出，如果确实需要进行直播，可以由副驾驶或后座乘客进行拍摄，但直播不能干扰驾驶。驾驶员需要专心驾驶，不能与直播间进行互动，也不能查看手机。

他还提到，尽管智能驾驶技术发展迅速，但在目前的情况下，交规仍然不允许驾驶时双手离开方向盘。随着汽车厂商智能驾驶技术的成熟，这些规则可能会有所修改。

据了解，1月25日，雷军开启了龙年收官直播，但在下午1:48，他的抖音直播间突然被封禁。1月27日上午10:00，余承东开启了“自驾回安徽老家过年”的直播，但在12:00左右，他的抖音直播间也被封禁，直播被迫停止，当时有846.9万人正在观看直播。

值得注意的是，余承东的这场直播备注了广电备案号，采用固定机位拍摄，内容提前录制，强调安全驾驶，并非实时直播，显然是为了尽量避免因直播开车而被封禁。

划重点: 🚫 抖音不建议开车期间直播，以确保驾驶安全。 🚗 驾驶员需专心驾驶，不能与直播间互动或查看手机。 📈 雷军和余承东的车内直播均被封禁，余承东的直播采取了安全措施但仍被封。

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