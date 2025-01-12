苹果董事会力挺DEI计划，驳斥废除提议

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日 消息:苹果董事会近日明确表态，公开反对一项针对公司多元化、公平和包容性（DEI）计划的废除提议。该提议由美国国家公共政策研究中心——一个保守派智库——向苹果提交，其核心内容是要求苹果“考虑废除其包容与多元化计划、政策、部门和目标”。

该智库在提案中声称，DEI计划可能会使苹果公司面临诉讼风险，并以最近最高法院对大学基于种族的平权行动的裁决为例，同时指出其他公司如Meta已经取消了DEI计划，据报道亚马逊也在撤回该计划，从而暗示苹果应跟随这一趋势。

然而，苹果方面对此表示坚决反对。公司在一份代理文件中明确指出，该提议“没有必要”，因为苹果“已经有一套完善的合规计划”，这套计划足以应对潜在的法律纠纷，确保公司在多元化和包容性方面的行动符合法律法规要求。此外，苹果还批评该提议“不恰当地试图对公司的计划和政策进行微观管理”，认为这种外部干预是对公司内部决策自主权的不当侵犯。

苹果公司一直致力于营造一种“让每个人都能做到最好工作的归属感文化”，在公司看来，DEI计划是实现这一目标的关键举措。通过该计划，苹果能够吸引和留住来自不同背景的人才，激发员工的创造力和创新精神，进而推动公司的持续发展和进步。苹果董事会的这一表态，彰显了公司对多元化、公平和包容性价值观的坚定承诺，以及在维护公司文化和社会责任方面的积极姿态。

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