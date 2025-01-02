苹果官网突然降价：商品数量有限 最高立省800元

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:苹果公司在中国的官方网站宣布，将从1月4日至7日举行“叱咤福利”新年促销活动。在这次活动中，消费者在购买指定商品时，如果使用符合条件的支付方式，每位顾客每个产品类别限购2件，可享受最高800元人民币的立减优惠，同时换购新iPhone还能获得额外的折抵优惠。

本次促销活动的支付方式多样，包括支付宝、花呗分期（最高12个月分期）、微信支付(仅限Apple Store在线商店一次性付款)，以及招商银行、中国建设银行、中国工商银行(均最高24个月分期)或其他带有Visa及万事达卡标志的信用卡(仅限一次性付款)。

苹果公司特别提醒，Apple Store零售店内参与优惠活动的商品数量有限，包括iPhone类商品29300件、iPad类商品3500件、Mac笔记本电脑类商品530件、Apple Watch类商品8350件、AirPods类商品2590件、Apple Pencil类商品940件，售完即止。

具体优惠内容如下:

- iPhone16Pro或iPhone16Pro Max可立省500元人民币;

- iPhone16或iPhone16Plus可立省400元人民币;

- iPhone15或iPhone15Plus可立省300元人民币;

- iPhone14或iPhone14Plus可立省200元人民币。

-15英寸MacBook Air（M3）可立省800元人民币;

-13英寸MacBook Air（M3）可立省700元人民币;

-13英寸MacBook Air（M2）可立省600元人民币。

-11英寸或13英寸iPad Pro可立省400元人民币;

-11英寸或13英寸iPad Air可立省300元人民币;

- iPad（第十代）可立省200元人民币。

- Apple Watch Ultra2可立省300元人民币;

- Apple Watch Series10可立省200元人民币;

- Apple Watch SE可立省150元人民币。

- AirPods Max可立省300元人民币;

- AirPods Pro2可立省200元人民币。

- Apple Pencil Pro可立省100元人民币;

- Apple Pencil（第二代）可立省100元人民币。

这次新年促销活动是苹果公司为回馈中国消费者而推出的，通过提供优惠价格，苹果旨在吸引更多顾客购买其产品，同时也为新年购物季增添了一份喜庆气氛。

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