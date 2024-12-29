2025 年智能体崛起，重新定义人工智能的实用边界

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日消息:如果说 2024 年是人工智能聊天机器人变得更加实用的一年，那么 2025 年将是智能体崛起的时代。智能体可以被视为功能更强大的 AI 机器人，它们能够代表你采取行动，例如从电子邮件中提取数据并将其导入不同的应用程序。

你可能已经听说过关于智能体的讨论。从英伟达（Nvidia）和谷歌（Google）到微软（Microsoft）和 Salesforce 等公司，越来越多企业提到「代理型 AI」，即 AI 智能体，声称它将彻底改变企业和消费者对 AI 技术的认知。

这些智能体的目标是减少诸如提交报销单等烦人且耗时的任务。不仅如此，我们还将看到更多的大型科技公司致力于开发智能体。

一些公司表示，从智能体的使用中已经看到了显著效果。微软商业和行业 Copil0t 部门企业副总裁 Charles Lamanna 指出，这家 Windows 制造商已经在 IT 问题响应和销售业绩上实现了提升。微软员工 IT 自助成功率提高了 36%，而单个销售人员的收入增加了 9.4%。此外，公司在人力资源案例解决时间方面也有显著改善。

正如任何新技术一样，使用 AI 智能体需要一定的适应期。但如果它们能够满足科技公司设定的高期待，生成式 AI 的这一新用例或将赢得大批用户的青睐。

「如果你能迅速获得准确、有意义且有帮助的回应，这可能会开始改变人们的习惯，」TECHnalysis Research 总裁兼首席分析师 Bob O’Donnell 表示。但他补充道：「改变人们的习惯需要时间。」

AI 智能体：办公室与手机上的全能助手

AI 聊天机器人、AI Copil0t 和 AI 智能体之间的关系可能令人感到困惑。实际上，这三者是同一系统的不同部分。微软 AI 智能体副总裁 Ray Smith 表示，可以将 AI Copil0t 视为连接聊天机器人或助手的主要界面，类似于为满足不同 AI 需求的主页。

当你要求聊天机器人或助手完成任务时，它将联系具有相应功能的智能体来处理具体事务。

例如，当你想预订一张机票时，可以告诉聊天机器人查看可用航班。它将调用不同的智能体检查你的航班偏好、日程安排和预算，还可能访问你的财务应用。最后返回几个推荐航班。

谷歌本月早些时候推出了其实验性原型 Project Mariner，该项目能够通过 Chrome 浏览器导航网页并完成任务。在视频演示中，Mariner 帮助用户快速从多家公司的网站中提取联系信息。这展示了智能体在提升效率方面的巨大潜力。尽管 Mariner 仍处于早期阶段，但谷歌表示，其准确性和速度将迅速提升。

苹果的 Apple Intelligence 未来也将提供类似功能。在即将推出的更新中，用户可以让 Siri 提醒你何时出发接伴侣回家。助手会查看你的电子邮件了解航班预计降落时间，通过 Apple Maps 检查路况，并提供出发时间建议。

根据 Futurum Group 首席执行官 Daniel Newman 的说法，智能体还能够帮助员工发现商业机会并安排与潜在客户的会议。

展望未来

尽管高性能、多步骤的智能体可能不会立即普及，但明年我们将看到一些初步应用。尤其是在企业环境中，基础型智能体将自动化 IT 流程和其他繁琐任务，成为未来的重要趋势。

O’Donnell 表示：「这些『更基础』的智能体会变得非常重要，明年它们的应用将大放异彩。」

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