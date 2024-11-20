支付宝联合13城发放“碰一下消费券”，激发消费添活力

为激发消费市场活力，促进经济增长，全国多地加大对消费领域的支持力度。近日，支付宝联合各地政府和商家启动“碰一下消费节”，持续开展促消费活动。包括了支付免单、集卡换礼，并在上海、广州、重庆、成都、杭州、郑州、长沙、武汉、青岛、西安、沈阳、厦门、苏州13个城市发放“碰一下消费券”。

“碰一下消费券”将在连续四个星期的周六发放，首轮于11月23日周六上午10点开启。13城用户上支付宝App搜「某市消费券」，领取后在该城市内所有接入“碰一下”支付的商家门店消费均可直接抵扣。

图说:13个城市的消费者可上支付宝搜“某市消费券”开抢

除了13个城市的“碰一下消费券”之外，在本次“碰一下消费节”期间，除了领取消费券，支付宝还联合全国数千商家推出碰一下支付抽免单、集卡兑换红包和加码好礼等活动，通过便利支付和营销活动全力以赴激发消费活力。

通过“支付宝碰一下”极大的降低了移动支付门槛，便利了用户消费:用户解锁手机后，不用打开App、直接碰一下商家收款设备，最少一步完成支付。

自7月支付宝推出“支付宝碰一下”以来，已在全国超50个城市上线，全国超1000家商场、商圈已接入，受到了各圈层消费者的普遍欢迎。爱尝鲜的年轻人喜欢“碰一下”这种新潮支付方式，老年人和视障群体无需先找付款码就能付，大幅降低了使用移动支付门槛。外籍来华游客不仅能用扫一下也能“碰一下”支付，更符合日常习惯。

图说:解锁手机、碰一下直接支付

为助力小微商家能够参与消费券活动，“碰一下消费节”也全面对商家开放，商户上支付宝App搜索“碰一下”可报名参与。

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