比特币突破8.8万美元 一天涨超7500美元

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:比特币价格在今日达到了一个新的里程碑，突破了8.8万美元大关，创下历史新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。
这一价格的突破，不仅标志着比特币作为一种加密货币的价值得到了市场的进一步认可，也反映了投资者对于数字货币未来潜力的乐观预期。
随着比特币价格的不断攀升，其在全球金融体系中的地位也在不断上升，越来越多的投资者和机构开始关注并参与到这一新兴资产类别中。
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比特币价格迎来显著上涨，成功突破了75000美元每枚的重要关口，日内涨超8%。这一价格变动在加密货币市场引起了广泛关注。比特币站上75000美元每枚的事件是加密货币市场的一个重要时刻，它不仅反映了市场对比特币未来价值的预期，也突显了数字货币在现代金融体系中日益增长的影响力。
比特币价格在11月12日创下历史新高，一度触及89982.93美元/枚，逼近9万美元大关。近期比特币价格的迅速上涨，从11月6日的7.5万美元/枚，到10日首次突破8万美元/枚，再到12日逼近9万美元，11月以来的涨幅已超过23%。业内人士建议，普通投资者应合理评估自身的风险承受能力，减少高杠杆操作，谨慎投资比特币市场。
分享独立开发、产品变现相关内容，每周五发布目录1、Marblism:MVP0到1只要分分钟2、Robopost:一个社交媒体帖子自动化和调度工具3、TattoonApp:AI人体上逼真纹身应用4、formbricks:开源问卷调查平台5、一个网站组件库每月收入8万美元1、Marblism:MVP0到1只要分分钟50000名开发人员使用Marblism生成带有生成式AI的SaaS应用程序。用户只需提示词即可生成完整的SaaS应用程序。你会找到那些与之产�
比特币在历史上首次突破了90000美元的大关，这一价格里程碑标志着其年内涨幅超过110%。11月13日，比特币的价格不仅达到了一个新的高点日内涨幅超过了4%。比特币的这一历史性突破，不仅显示了加密货币市场的强劲增长，也反映了投资者对其长期价值的持续看好。
JenniAI是一家专注于AI学术写作的初创公司。公司员工一共才九人，却在今年达成了500万美元的ARR，人均年创收56万美元，估值达2500万美元。对David言SEO是一个偏长周期的工作，无法满足创业初期要快速反馈的需求;付费广告需要优质素材及大量用户数据才能实现有效运转，同时很费钱，所以JenniAI坚持只PMF跑通、用户的LTV是CAC三倍、能短期打正的情况下考虑付费广告。
在加密货币市场，比特币价格达到了一个新的里程碑。比特币价格在历史上首次突破了81000美元大关，这一价格的突破标志着比特币年内累计涨幅已超过90%。随着比特币价格的持续攀升，市场参与者正在密切关注其后续走势。
巴黎的一家初创公司Filigran近日引起了不少关注，他们刚刚完成了3500万美元的B轮融资。这笔资金是在几个月前他们的A轮融资中获得的1600万美元之后，又一次成功的资本注入。公司目前在法国、美国和澳大利亚运营，未来还计划扩展到德国、日本和新加坡等市场。
「Daze」是一款可发送“自由式消息”的通讯应用，以Z世代为主要客群。区别于iMessage和WhatsApp等应用统一使用蓝色或者绿色气泡规整呈现对话的方式，「Daze」让对话“漂浮”在屏幕上，并允许用户使用不同的字体、贴图、动画，甚至是小游戏来进一步丰富对话。
马斯克在美国宾夕法尼亚州的一场活动上宣布，从10月19日至11月5日美国大选日，他将每天随机向一位签署美国政治行动委员会”请愿书的宾夕法尼亚州登记选民赠送100万美元。首位获奖者已经揭晓。马斯克的捐款总额已接近1500万美元，有批评者认为，这种巨额捐款可能会对选举的公正性造成影响支持者则认为这是个人自由表达政治意愿的一种方式。
据报道，一幅由人形机器人绘制的英国数学家艾伦图灵的肖像画以132万美元的价格成交，成为首个被拍卖的人形机器人创作的艺术品。这幅高达2.2米的艺术杰作，命名为《人工智能之神：艾伦图灵肖像》，出自全球首位人工智能机器人艺术家Ai-Da之手。该作品在拍卖过程中共吸引了27次激烈竞价，进一步证明了其在艺术界的不凡影响力与收藏价值。
Neural Magic是一家专注于AI模型优化和部署的公司，提供领先的企业级推理解决方案，以最大化性能和提高硬件效率。公司的产品支持在GPU和CPU基础设施上运行领先的开源大型语言模型（LLMs），帮助企业在云、私有数据中心或边缘环境中安全、高效地部署AI模型。Neural Magic的产品背景信息强调了其在机器学习模型优化方面的专业知识，以及与科研机构合作开发的创新LLM压缩技术，如GPTQ和SparseGPT。产品价格和定位方面，Neural Magic提供了免费试用和付费服务，旨在帮助企业降低成本、提高效率，并保持数据隐私和安全。
locationCheck是一款AI城市安全评估工具，用户可以通过该应用搜索并扫描城市特定区域，并通过情感分析评估该地点的总体安全性。它为用户提供实时数据支持，帮助做出关于城市不同区域安全性的明智决策。该应用免费提供基础功能，并提供付费升级以获得更高级的用户体验。
Particle News是一个利用人工智能技术驱动的新闻平台，旨在帮助用户更快地获取和理解新闻信息。该平台通过AI技术对新闻内容进行分析和整理，提供快速、准确的新闻摘要，让用户在繁忙的生活中迅速把握重要信息。产品背景信息显示，Particle News由Mina Labs Inc.开发，其主要优点在于能够处理大量新闻数据，并通过智能算法推荐用户感兴趣的新闻，同时保持信息的客观性和准确性。目前，该产品提供免费服务，定位于需要快速获取新闻资讯的用户群体。
RMBG-2.0是由BRIA AI开发的背景移除模型，旨在有效分离图像中的前景和背景。该模型在包括通用库存图像、电子商务、游戏和广告内容的精选数据集上进行了训练，适合商业用例，能够大规模驱动企业内容创作。其准确性、效率和多功能性可与领先的开源模型相媲美。RMBG-2.0是作为源代码可用的模型，用于非商业用途。
Vocera是一个由Y Combinator支持的AI语音代理测试与监控平台，它允许用户通过模拟各种场景和使用真实音频来测试和评估AI语音代理的性能。该平台的主要优点在于能够快速启动测试，减少将AI代理投入生产环境的时间，同时提供实时监控和性能分析，确保AI代理在各种对话场景中都能提供无缝的用户体验。Vocera适用于需要快速创建和测试AI语音代理的企业和开发者，特别是在合规性要求较高的行业中，如医疗、法律等。
PearAI是一个开源的AI代码编辑器，它通过集成市场上最好的AI工具，为开发者提供一个强大的编辑器，以加速开发流程。PearAI集成了多种AI工具，如aider、Supermaven、MemO、Perplexity和Continue，这些工具分别帮助开发者自动生成代码、预测代码、记忆代码上下文、搜索代码和聊天编辑代码。PearAI的背景信息显示，它得到了Y Combinator的支持，并且提供了一个免费的下载选项。产品的定位是为开发者提供一个集成了多种AI工具的代码编辑器，以提高开发效率和质量。
Colorixor是一个利用生成式AI技术，为图像中的对象提供即时重新上色服务的工具。它能够精确地识别图像中的对象，并允许用户自定义颜色，从而创造出全新的视觉效果。这项技术的重要性在于它极大地简化了图像编辑过程，使得设计师和创意工作者能够快速实验不同的颜色方案，提高工作效率。Colorixor以其精确的AI识别技术、灵活的颜色自定义选项和用户友好的操作界面在市场上脱颖而出，其定价策略也极具竞争力，用户可以通过购买AI代。币来满足不同的需求。
PlayDialog是Play.ai推出的一款端到端AI语音模型，它利用对话的历史背景来控制韵律、语调、情感和节奏，以提供更自然的声音，为匹配人类在现实生活情境中的说话方式树立了新标准。PlayDialog适合创建真实的对话体验，如旁白、声音配音、合成播客以及在商业环境中支持沉浸式和吸引人的一对一语音体验。PlayDialog beta在盲测中以2:1的比例超越了市场上的领先竞争模型，表达性作为偏好因素得分最高。
Qwen2.5-Coder是Qwen大型语言模型的最新系列，专注于代码生成、代码推理和代码修复。基于强大的Qwen2.5，通过扩展训练令牌到5.5万亿，包括源代码、文本代码基础、合成数据等，Qwen2.5-Coder-32B已成为当前最先进的开源代码LLM，其编码能力与GPT-4o相匹配。该模型不仅增强了编码能力，还保持了在数学和通用能力方面的优势，为实际应用如代码代理提供了更全面的基础。
Qwen2.5-Coder是Qwen大型语言模型的最新系列，专注于代码生成、代码推理和代码修复。基于强大的Qwen2.5，该系列模型通过增加训练令牌至5.5万亿，包括源代码、文本代码基础、合成数据等，显著提升了编码能力。Qwen2.5-Coder-32B已成为当前最先进的开源代码大型语言模型，编码能力与GPT-4o相当。此外，Qwen2.5-Coder还为实际应用如代码代理提供了更全面的基础，不仅增强了编码能力，还保持了在数学和通用能力方面的优势。
字狐AI PPT是一款利用人工智能技术，通过简单的步骤帮助用户快速生成PPT的工具。它通过输入主题或导入文档，自动生成PPT大纲，并提供多种模板选择，以提高工作效率。产品背景信息显示，它深耕行业场景特色，倾听用户声音，持续优化产品功能和体验。字狐AI PPT定位于提升用户在工作、教育、培训等多个领域的PPT制作效率，目前提供免费服务。
小视频宝（ClipTurbo）是一个AI驱动的视频生成工具，旨在帮助用户轻松创建高质量的营销视频。该工具利用AI技术处理文案、翻译、图标匹配和TTS语音合成，最终使用manim渲染视频，避免了纯生成式AI被平台限流的问题。小视频宝支持多种模板，用户可以根据需要选择分辨率、帧率、宽高比或屏幕方向，模板将自动适配。此外，它还支持多种语音服务，包括内置的EdgeTTS语音。目前，小视频宝仍处于早期开发阶段，仅提供给三花AI的注册用户。
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Qwen2.5-Coder-1.5B是Qwen2.5-Coder系列中的一款大型语言模型，专注于代码生成、代码推理和代码修复。基于强大的Qwen2.5，该模型通过扩展训练令牌至5.5万亿，包括源代码、文本代码基础、合成数据等，成为当前开源代码LLM中的佼佼者，编码能力媲美GPT-4o。此外，Qwen2.5-Coder-1.5B还强化了数学和通用能力，为实际应用如代码代理提供了更全面的基础。
Qwen2.5-Coder是Qwen大型语言模型的最新系列，专注于代码生成、代码推理和代码修复。基于Qwen2.5的强大能力，该模型在训练时使用了5.5万亿的源代码、文本代码基础、合成数据等，是目前开源代码生成语言模型中的佼佼者，编码能力与GPT-4o相媲美。它不仅增强了编码能力，还保持了在数学和通用能力方面的优势，为实际应用如代码代理提供了更全面的基础。