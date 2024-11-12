比特币突破8.8万美元 一天涨超7500美元

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:比特币价格在今日达到了一个新的里程碑，突破了8.8万美元大关，创下历史新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。

这一价格的突破，不仅标志着比特币作为一种加密货币的价值得到了市场的进一步认可，也反映了投资者对于数字货币未来潜力的乐观预期。

随着比特币价格的不断攀升，其在全球金融体系中的地位也在不断上升，越来越多的投资者和机构开始关注并参与到这一新兴资产类别中。

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