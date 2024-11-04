2026款MacBookPro或将大改 配备OLED显示屏

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:据知名爆料人马克古尔曼透露，苹果公司计划在2026年对MacBook Pro进行重大升级，其中包括配备OLED屏幕和采用更薄的设计理念。这一升级预示着苹果笔记本电脑在显示技术和外观设计上将有显著进步。

在2026年的升级之前，2025年的MacBook Pro预计将主要集中在性能提升上，搭载新一代的M5、M5Pro和M5Max芯片。尽管芯片性能将得到增强，但2025年的MacBook Pro在设计上预计不会有太大变化。苹果分析师郭明錤和显示行业分析师Ross Young预测，14英寸和16英寸的MacBook Pro在2025年将继续使用mini-LED显示屏。

OLED显示技术相较于目前的mini-LED屏幕，具有更高的亮度、更强的对比度、更深的黑色和更高的能效，这些特性将有助于延长电池续航时间，并且使得未来的MacBook Pro设计更为轻薄。古尔曼早先也曾提及，苹果正致力于在未来几年内推出更轻薄的MacBook Pro，目标是打造成为科技行业内同类产品中最薄、最轻的设备。

因此，2026年的MacBook Pro升级，以其更生动的OLED显示屏和更轻薄的设计，有望成为吸引现有苹果Silicon MacBook Pro用户升级的关键因素。

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