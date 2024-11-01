小米SU7 Ultra支持新手等模式：限制马力 确保驾驶安全

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:小米汽车最近推出了其旗舰车型——小米SU7Ultra量产版，这款被誉为地表最快的四门量产车，预售价为81.49万元。该车型以其卓越的性能参数吸引了广泛关注，最大马力达到1548PS，零至百公里加速仅需1.98秒，这一数据在同级别车型中表现突出。

针对日常驾驶中如何合理限制性能输出以确保安全的问题，小米汽车在驾驶模式的设定上进行了细致的安全考量。公司强调，他们从功能上强化了安全性，提供了多种驾驶模式以适应不同驾驶场景和用户需求。

对于赛道驾驶，小米汽车设计了排位赛模式、耐力赛模式、漂移模式和大师自定义模式等多种专业模式。而在城市日常驾驶中，提供了新手模式、经济模式、标准模式和自定义模式等，这些模式会对车辆的马力参数、加速时间和最高时速进行不同程度的限制，以确保驾驶安全。

特别值得一提的是，用户在首次使用大师自定义模式时，系统会强制用户学习安全手册并接受驾驶安全培训，以确保用户在享受驾驶乐趣的同时，也能够安全地控制车辆。

小米汽车也向广大用户发出呼吁，提醒大家敬畏速度，无论是在赛道上还是日常驾驶中，都应充分了解产品的性能和驾驶技巧，避免鲁莽操作，始终将安全驾驶放在首位。

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