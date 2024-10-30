苹果在印度工厂进行 iPhone 17 标准版的前期研发制造工作

据国外媒体报道，苹果公司计划在印度工厂进行 iPhone17标准版的前期研发制造工作，这是苹果在供应链多元化方面的新进展，也展示了其对印度工程师团队的信心。

据苹果离职和在职员工表示，这一环节堪称产品开发中最具挑战、资源消耗最大的部分，内部称为“新产品引进”。它涉及 iPhone 设计与材料的调整，以及设备类型和制造工艺的试验，旨在确保在不同地点每天生产数百万部 iPhone，同时尽可能减少缺陷。

由于大规模生产的难度，苹果有时会推迟产品发布，甚至取消整个项目。虽然 iPhone17Pro 这款更复杂机型的开发仍将在中国进行，但低端 iPhone17（内部代号 V57）的开发工作已在富士康位于印度班加罗尔的工厂悄然展开。

若进展顺利，苹果将在明年夏天前敲定 iPhone17在印度的生产流程，并在中国郑州等二线工厂复制这一模式。值得一提的是，富士康在郑州运营着全球最大的 iPhone 工厂。

目前，苹果在印度的工作正在稳步推进中。据知情人士透露，iPhone17已进入苹果内部所谓的“原型1”早期开发阶段。在这个阶段，富士康将在一条生产线上尝试不同的设备和供应商组合，生产数千部 iPhone，以检验印度工程师团队能否达到苹果总部早期原型机的质量标准。

苹果还表示，其长期目标是将 iPhone 半数工厂产能迁出中国。不过，考虑到苹果每年要生产2亿多部 iPhone，而印度目前每年只能生产大约3000万部，实现这个目标依然任重道远。

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