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红米手环3开售：159元 搭载60Hz高刷大屏

2024-10-29 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:红米手环3现已正式对外发售，首销价格定为159元。这款手环是红米品牌首款支持60Hz刷新率的产品，配备了1.47英寸的大屏幕，分辨率达到172x320，机身厚度仅为9.99mm，重量轻至16.5g，为用户提供了舒适的佩戴体验，适合全天候佩戴。

在电池续航方面，红米手环3配备了300mAh的大容量电池，并搭载了低功耗芯片，使得续航时间可以达到18天，相较于上一代产品提升了29%。手环还支持全天候自动血氧监测功能，并在检测到异常时主动提醒用户，监测数据可以同步至小米运动健康APP，方便用户随时查看。

得益于传感器的更新、算法的优化和光路的改进，红米手环3的心率监测精准度得到了显著提升。此外，手环还具备深度睡眠监测和白天小睡监测功能，为用户提供改善建议，并从多维度分析用户的睡眠、压力和运动数据，帮助用户优化睡眠质量。

在运动功能上，红米手环3提供了50种运动模式，覆盖跑步、户外骑行和划船机等多种运动，同时具备5ATM防水等级，适合游泳和浮潜，满足用户的各种运动需求。手环还支持微信和支付宝双离线支付功能，用户即使不携带手机也能完成支付。

系统方面，红米手环3搭载了小米澎湃OS，用户可以抬腕查看打车和外卖信息，并且能够通过手环控制手机音频、音箱或电视，极大地提升了使用的便捷性。

159元！红米手环3开售：60Hz高刷大屏 续航可达18天

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