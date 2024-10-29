小米SU7Ultra纽北最快四门车：创下6分46秒874官方认证圈速

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:小米汽车刚刚宣布了一个重大消息:小米SU7Ultra原型车在纽博格林北环赛道上创下了6分46秒874的官方认证圈速，成为全球最快的四门车。这一成绩不仅是一个奇迹，也是小米汽车新的起点。

小米汽车原计划预定2天包场测试，但由于天气原因多次调整。10月9日和10日，赛道上大雨和阵雨影响了测试计划。

直到10月28日，小米汽车终于在纽北赛道上完成了勘查、调试，并在11时50分正式发车。仅7分钟后，小米SU7Ultra原型车冲线完成，取得了令人瞩目的圈速成绩。当晚18时50分，纽北官方确认了这一成绩，而完成这一壮举的车手是David Pittard，他也是2023年纽北24小时拉力赛的冠军。

小米SU7Ultra原型车的这一成就打破了国外豪华品牌在纽北圈速纪录上的垄断，标志着中国汽车首次站在了世界之巅。今晚，小米SU7Ultra的量产版即将正式发布，届时将公布最终售价，这一消息无疑增加了市场对这款顶级性能车的期待。

小米SU7Ultra量产版与原型车在核心技术能力上保持一致，包括三电机系统、赛道版电池和热管理系统。不同之处在于，量产版除了提供赛道级别的极速体验外，还能合法上路。动力方面，小米SU7Ultra搭载了三台小米超级电机，包括两台V8s和一台V6s，组成了总功率高达1138kW（1548PS）的三电机四驱系统，零百加速时间仅需1.97秒，最高时速超过350km/h，使其成为目前四门车中马力最强的车型。

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