贾跃亭谈金钱观：钱对我来说不重要 山村长大对钱没有概念

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:在最新发布的视频中，贾跃亭分享了自己的金钱观，他坦言:“金钱对我来说不重要。” 对贾跃亭而言，能够投身于让自己热血沸腾的事业才是至关重要的。他自认为是一个由使命感驱动的梦想家，而非单纯追求利益的商人或追随者。这种身份认同在他的重大决策中起到了决定性的作用。

贾跃亭回顾了自己的成长经历，他从小在山村长大，家境非常贫穷，因此对金钱并没有太多概念。大学期间，他迅速开始了个人创业，并成功赚取了人生的第一桶金，这让他之后不再为金钱烦恼。然而，他也坦诚地表示，在这些年中，自己确实经历了没有钱的窘迫，有时甚至无法支付孩子的学费。在最艰难的时刻，他反思了自己的决策，包括曾经拒绝恒大提供的200多亿投资。

尽管如此，当贾跃亭回到工作状态时，他仍然认为自己的决策是正确的。他强调，至少他们依然在坚持梦想，并在追逐梦想的正确轨道上前进。贾跃亭认为，金钱并不是最重要的，更重要的是能够创造出让自己热血沸腾的成就，能够不断推出世界上最先进的产品和科技，让全球每个人都能使用到他创造的产品和科技，这比挣钱更有意义。

贾跃亭也承认，现实迫使他成为一个现实主义者。他表示，现在希望自己能在一定程度上结合理想主义和现实主义，以更好地实现自己的梦想。通过这种结合，贾跃亭希望能够继续推动自己的事业，同时保持对梦想的追求和实现。

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