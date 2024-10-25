​ 美国健康医疗史上最严重数据泄露，影响人数达到 1 亿！

最近，大家可能都听说过 UnitedHealth Group（联合健康集团）遭受了一次骇人听闻的网络攻击，而这次事件的影响真是超出了所有人的想象。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这场网络攻击发生在2024年2月，黑客通过勒索软件入侵了 Change Healthcare(变革医疗)，这是联合健康集团的一家子公司，负责管理医疗提供者的财务。现在，官方数据显示，这次攻击竟然影响到了整整1亿人，创造了美国医疗行业数据泄露的新纪录!

这次网络攻击的后果可谓惨重，导致全国各地的药房都受到了波及，很多处方无法完成，医生和医院也无法收到应有的费用，而保险公司则无法对医疗提供者进行赔偿。美国参议院财政委员会对此次事件进行了严厉谴责，并称这起 Change Healthcare 的黑客事件可能是美国医疗历史上最大的网络安全事件。可以想象，受到此次攻击的患者信息包含了大量的个人健康数据。

这一事件的主谋被确认是一个名为 BlackCat 的勒索软件团伙。Change Healthcare 也证实了这一点。他们在暗网上发布的信息显示，他们确实盗取了数百万美国人的健康和患者信息。根据美国卫生与公共服务部的数据泄露门户的信息，这次事件影响的总人数已经更新到一个惊人的1亿!这一数字可能还会有变动，虽然希望它会变少，但也有可能增加。

与之前发生的另一起影响530万人的墨西哥医疗系统数据泄露事件相比，这次的规模无疑要大得多，令人感到震惊。这样的信息泄露事件，不仅让我们担忧个人隐私的安全，也让我们对医疗行业的网络安全问题产生了深深的思考。

划重点: 💔 这次网络攻击影响了1亿人，创下美国医疗行业数据泄露的新纪录。 🩺 Change Healthcare 的系统遭到入侵，导致药方无法完成、医院无法收费等问题。 🔒 攻击者是 BlackCat 勒索软件团伙，事件严重性引起了美国参议院的关注和谴责。

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