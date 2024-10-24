vivo与高通联合调校：iQOO 13搭载骁龙8版安兔兔跑分超315万

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:iQOO13，作为首批搭载高通骁龙8至尊版处理器的机型，即将在10月30日正式发布。今日，iQOO官方在电竞性能技术沟通会上详细介绍了这款手机的核心技术。这款处理器由vivo与高通联合调校，实现了性能提升45%的同时，功耗降低了44%，使得iQOO13的安兔兔跑分突破了315万。

iQOO13还首发了自研的电竞芯片Q2，该芯片通过优化GPU插帧压力减少功耗，并利用特定算法提升插帧质量，为用户提供了更流畅的游戏体验。在显示技术上，iQOO13首发了VAA抗闪烁技术，有效减少了滑动时纹理的闪烁问题，降低了画面损失。同时，它还首发了帧率可见技术，允许用户在插帧时实时查看帧率表现。

在游戏性能方面，iQOO13支持《和平精英》的2K、144FPS超分超帧并发，具备PC级2K纹理超分和原生级144FPS超帧能力，全面提升了游戏画质和帧率表现。为了确保设备的散热效果，iQOO13采用了多层石墨烯散热技术和7K超大面积VC均热板，并在VC结构和工艺上进行了创新，以确保骁龙8至尊版处理器在长时间高负载运行下依然能保持稳定的性能表现。

屏幕方面，iQOO13首发了由京东方提供的2K Q10珠峰屏，并配备定制显示驱动芯片和8T LTPO2.0技术，相比上一代1.5K屏幕，功耗降低了13.7%。此外，iQOO13还首发了OLED圆偏振光护眼技术，在提升显示效果的同时，更加护眼，并且触控体验也得到了优化。

（举报）