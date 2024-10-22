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Cybercab发布会再遭风波：银翼杀手制作公司起诉马斯克与华纳

2024-10-22 09:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:特斯拉CEO埃隆·马斯克与华纳兄弟探索公司因涉及版权侵权问题遭到《银翼杀手2049》制作公司Alcon Entertainment的起诉。Alcon指控称，在特斯拉的自动驾驶出租车CyberCab展示会上，使用了模仿《银翼杀手2049》的概念图设计，尽管Alcon拒绝了华纳兄弟探索公司提出的使用相关素材的请求。

Alcon在诉状中指出，马斯克明知使用《银翼杀手2049》素材存在法律风险，但仍然在活动中使用了由AI生成的模仿该电影的场景和人物形象。Alcon认为，马斯克的行为给《银翼杀手2049》的商誉带来了风险，因为该公司花费了数十年时间和数亿美元将《银翼杀手2049》打造成著名品牌，而他们不希望与马斯克、特斯拉或任何马斯克关联的实体产生联系。

特斯拉无人驾驶出租车、Robovan、Robotaxi

Alcon要求法庭发布禁令，禁止马斯克、特斯拉、华纳兄弟或任何相关方复制、展示、分发、销售与《银翼杀手2049》有关的制成品及衍生品，并寻求侵权赔偿。尽管Alcon未在诉状中明确提出具体的赔偿金额，但该公司已于近日向加州地方法院提交了诉状。

Alcon还担心，与特斯拉自动驾驶出租车的关联可能会对正在欧洲拍摄的《银翼杀手2099》电视剧造成影响，引起客户和观众的误解。Alcon认为，由于马斯克的高调行为和其粉丝的激进态度，可能会引发对立甚至仇恨性言论，因此迫切需要划清界限以避免潜在的巨大风险。

特斯拉、马斯克和华纳兄弟等涉诉方尚未对Alcon的诉讼发表意见。

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