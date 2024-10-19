谷歌宣布搜索领域领导层变动和 AI 领域结构调整

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 19 日消息：谷歌日前宣布了对其知识与信息（K&I）团队的领导层变动，以及对 Gemini 团队的结构调整。

在负责搜索、广告、地图和电商产品的 K&I 团队中，Nick Fox 将接替 Prabhakar Raghavan 担任团队负责人，谷歌及 Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 于当时时间 10 月 17 日宣布。

Raghavan 将转任为谷歌首席技术专家，他将在这一职位上与 Pichai 及谷歌的领导团队合作，为公司提供技术方向和领导力，并推动公司技术卓越文化的发展。

在 Raghavan 领导 K&I 期间，团队推出了搜索中的 AI 概述，并增加了 Circle to Search、视频理解以及 Lens 中的「所见即所得」等新的搜索模式；此外，还为地图和购物产品增加了 AI 驱动的沉浸视图和虚拟试穿功能，并在 AI 广告格式及广告活动管理简化方面取得了进展。

Pichai 表示：「我非常感谢 Prabhakar 为 K&I 团队打下的坚实基础以及所建立的强大领导团队，这其中包括他的杰出领导层成员，还有已准备好立即开展新工作的 Nick，他将担任 K&I 高级副总裁。」

Fox 曾是 Raghavan 领导团队的一员，现在将领导该团队。根据公告，他在 K&I 各个领域展现了卓越的领导能力，并曾在广告领域发挥先锋作用，推出了 Google Fi 等产品。

「我经常请教 Nick 解决我们最具挑战性的产品问题，他总是以坚韧、快速和乐观的态度推动进展，」Pichai 说。

公告还提到，由 Sissie Hsaio 领导的 Gemini 应用团队将加入 Demis Hassabis 领导的 Google DeepMind，进一步加强应用团队与 Gemini 模型团队的合作。

同时，专注于设备和家庭体验的 Google 助理团队将转入平台与设备部门，以便更贴近其开发的相关产品。

10 月 9 日，Google DeepMind 宣布开发了一种 AI 模型，该模型可以预测潜在药物的关键属性，旨在加速药物研究。

此外，谷歌于 10 月 15 日宣布，对其购物平台进行了改造，推出了由 AI 支持的购物体验，并将在未来几周内在全美推出。

（举报）