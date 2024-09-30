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AI日报：智谱开源图像生成模型CogView3；AI声音克隆差点骗走律师父亲3万美金；GGHead​颠覆3D建模

2024-09-30 14:24 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、文生图卷起来了!智谱开源图像生成模型CogView3生成速度比SDXL快10倍!

智谱AI最新开源的CogView3和CogView-3Plus-3B为文生图领域注入新活力，CogView3采用独特的级联扩散方法，生成质量超越SDXL，且推理速度快10倍。CogView-3Plus-3B基于DiT框架，优化了Zero-SNR扩散噪声调度和联合文本-图像注意力机制，支持广泛的图像分辨率范围。智谱AI提供建议和工具帮助用户优化提示词，降低使用门槛。

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【AiBase提要:】

🚀 CogView3采用级联扩散方法，生成质量超越SDXL，推理速度快10倍。

💡 CogView-3Plus-3B基于DiT框架，引入Zero-SNR扩散噪声调度和联合文本-图像注意力机制。

🔧 智谱AI提供建议和示例脚本，帮助用户优化提示词，降低使用门槛。

详情链接:https://github.com/THUDM/CogView3

2、AI声音克隆诈骗升级!一通电话差点骗走律师父亲3万美金

最近爆发的AI声音克隆诈骗案件引发了广泛关注，凸显了这项技术可能带来的巨大风险。事件揭示了人类在面对高度逼真的AI声音克隆时的脆弱性，呼吁加强对AI行业的监管以保护消费者免受侵害。文章还提到了声音克隆技术的潜在风险和积极用途，以及应对高科技诈骗的建议。

【AiBase提要:】

🚨 高科技诈骗:AI声音克隆技术引发警示，骗子利用AI模仿声音进行诈骗，成功率惊人。

💡 安全挑战:人类在识别AI生成声音时存在高错误率，紧迫需要开发深度伪造检测工具。

⚠️ 风险警示:新型攻击手法音频劫持结合多种AI技术，可能导致资金被转移到虚假账户。

3、颠覆3D建模!GGHead:实现超高速高质量、角色一致3D头部生成

GGHead是一种新颖的3D建模技术，由慕尼黑工业大学的Tobias Kirschstein等人研发。它能在超快速度下生成高质量、视角一致的3D人头模型，降低了3D建模门槛，为未来的人类建模研究开辟新可能性。

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【AiBase提要:】

🌟 使用普通GPU实时生成高分辨率的3D人头模型

💡 利用3D高斯点云表示和2D CNN生成高斯属性，提高建模效率

🔧 引入“全变差损失”技术提升几何精度，保证图像质量和一致性

详情链接:https://tobias-kirschstein.github.io/gghead/

4、全新视觉识别技术Revisit Anything

这篇文章介绍了一种创新的视觉位置识别技术Revisit Anything，通过输入图片即可识别出图片中的地点。该技术结合了SAM和DINO技术，提升了图像段的检索效果，实现更精确的地点重识别。研究团队使用了多个数据集进行测试，建议用户从17places数据集开始，快速上手。通过特征提取、聚类中心生成和SegVLAD管道运行，用户可以获取高效的识别结果。这项研究推动了视觉位置识别领域的发展。

【AiBase提要:】

🌟 结合SAM和DINO技术，推出新颖的视觉位置识别方法。

📊 用户可快速上手并运行实验，通过详细的步骤和脚本获取高效结果。

🔍 提供了一种新的视觉位置识别方案，利用现代深度学习模型进行图像分析，推动了该领域的发展。

详情链接:https://github.com/AnyLoc/Revisit-Anything

5、海信发布AI电视E7N，内置AI芯片

海信发布的E7N超画质Mini LED电视搭载了海信自主研发的Mini LED控光芯片，亮度高达4000nits，背光调控精细，画面清晰明暗分明。内置信芯AI芯片通过深度学习优化画质，观看体验极佳。性能强劲，支持4路HDMI2.1接口，适合游戏玩家使用。

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【AiBase提要:】

🌟 E7N搭载海信自主研发的Mini LED控光芯片，每个芯片可控制8个灯珠，达4224个分区，亮度高达4000nits。

🤖 内置海信首款国产高端画质芯片信芯AI芯片，通过深度学习优化色彩、对比度和清晰度，观看各种节目画质达会员级别。

🎮 E7N首次搭载MT9655SOC芯片，性能提升164%和219%，支持4路HDMI2.1接口，游戏体验全面提升。

6、自称开源版Cursor 刚融资350万的PearAI被指抄袭

PearAI作为自称开源版Cursor的AI编程工具，最近获得YCombinator50万美元融资，引发了关于创新、借鉴与商业化的争论。创始人Pan声称产品性能超越C0pilot，但被指抄袭其他开源项目。争议暴露了开源世界中创新与借鉴的界限问题，以及科技创业中夸大项目独特性可能带来的负面影响。

【AiBase提要:】

🔍 PearAI获YCombinator融资，引发创新、借鉴与商业化争论

💡 Pan声称产品性能超越C0pilot，但被指抄袭其他开源项目

🌐 开源社区面临如何保持创新、展示项目价值的挑战

详情链接:https://x.com/CodeFryingPan/status/1840464744626675719

7、加州AI监管法案遭否决:纽瑟姆称初衷良好但方法不当

加州州长纽瑟姆否决了备受瞩目的SB1047法案，引发了科技界和政界的广泛讨论。纽瑟姆认为该法案虽初衷良好，但未考虑AI系统具体应用环境及风险程度，不是最佳保护公众方法。这一决定凸显了AI监管的复杂性，挑战在促进创新与确保安全之间寻求平衡。

【AiBase提要:】

🔍 SB1047法案旨在规范大型人工智能模型的开发，要求公司实施安全协议，但遭到硅谷多方反对。

🚫 纽瑟姆否决法案，认为未考虑AI系统具体应用环境及风险程度，不是最佳保护公众方法。

⚖️ 纽瑟姆强调已签署17项AI相关法案，并邀请专家协助制定可行的AI监管措施，凸显了AI监管的复杂性。

8、科幻杂志遭遇AI作品泛滥冲击

在近年来人工智能技术迅猛发展的背景下，在线科幻与幻想杂志《Clarkesworld》遭遇到前所未有的挑战。编辑们感到无奈与沮丧，创作环境恶化，但志愿者帮助建立垃圾邮件过滤器仅是临时措施，长期解决方案仍需探索。

【AiBase提要:】

🌊编辑们感到沮丧，杂志创始人关闭投稿通道是无奈之举

🛑AI泛滥令创作环境恶化，志愿者帮助建立垃圾邮件过滤器

🔧长期解决方案仍需探索，科幻杂志面临AI作品泛滥的生存威胁

9、告别繁琐!ScreenPipe让你的屏幕“自动”工作24小时无休!

厌倦了无休止的会议记录和不同软件间的切换?开源AI屏幕录制工具ScreenPipe能解决你的烦恼。它不仅可以24小时不间断记录屏幕活动和音频，还能自动完成工作任务，节省时间精力。

【AiBase提要:】

⏰24小时不间断录制:完整记录屏幕活动和音频数据。

🤖 智能辅助服务:自动更新笔记、生成报告、填充数据等。

🔍 即时内容概览:快速提取关键信息，节省时间，抓住重点。

详情链接:https://github.com/mediar-ai/screenpipe

10、智谱AI国庆大促:1折调用+1亿免费tokens

智谱AI和清言科技分别推出国庆特别活动和全新大会员体系，为用户提供更多实惠和选择。智谱AI开放平台bigmodel.cn推出1折调用AI模型和1亿tokens免费额度，降低企业和开发者使用高级AI服务成本。清言科技推出大会员体系，19元/月享受多项权益，让更广泛用户群体负担得起高级AI功能。

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【AiBase提要:】

🎉 智谱AI国庆大促，1折调用AI模型，降低企业和开发者成本。

💰 活动赠送1亿tokens免费额度，让更多人体验先进AI技术。

🚀 清言科技推出19元起大会员体系，让更广泛用户群体享受高级AI功能。

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