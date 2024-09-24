首页 > 业界 > 关键词  > ​OpenAI最新资讯  > 正文

AI日报：​豆包视频生成模型正式发布;腾讯推“养老”机器人小五；中科大推人像视频编辑神器PortraitGen

2024-09-24 15:10 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、字节跳动豆包视频生成模型正式发布 支持多镜头视频一致性生成

豆包·视频生成模型今日发布！火山引擎总裁谭待表示，豆包·视频生成模型在视频生成方面具有多项先进性能，包括精准的语义理解、多动作多主体交互、强大的动态效果和一致性多镜头生成能力。

【AiBase 提要：】

🆕 新发布的豆包视频生成模型具备多种视频生成能力，主要有PixelDance和Seaweed两个版本。

🎥 模型支持多镜头切换和动态效果，保持一致性。

🌈 模型支持包括黑白、3D动画、2D动画、国画等多种风格，适配不同屏幕比例。

2、OpenAI 官方账号被黑，竟推广虚假加密货币!

近日，OpenAI 官方账号在社交平台遭到黑客攻击，发布虚假加密货币广告。这一事件提醒我们网络安全问题严峻，需保持警惕，避免成为诈骗受害者。

image.png

【AiBase提要:】

🚨 虚假广告事件:OpenAI 官方账号遭黑客攻击，发布虚假加密货币广告。

🔒 网络安全警示:用户需提高警惕，不轻信陌生链接和信息，避免上当受骗。

💻 删除推文回应:推广加密货币推文已删除，账号回应评论关闭，提醒大家注意恶意链接。

3、腾讯Robotics X实验室推出人居环境机器人“小五”

腾讯Robotics X实验室最新推出的人居环境机器人“小五”具有革新性设计和智能控制系统，成为家庭中不可或缺的助手。其灵活性和感知能力使其能够在多种环境中自如移动并理解人类需求。未来，这一创新产品将引领智能家居行业发展，智能机器人将成为日常生活中必不可少的成员。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 小五采用四腿轮足复合结构，具备快速移动速度和对不平整地形的适应能力。

🧠 小五智能控制系统通过全局定位和建图系统实时感知周围环境，避开障碍物实现安全自主运动。

🏡 小五具备先进的多模态人机交互技术，能理解并预测人类行动需求，成为家庭生活中灵活、高效的工作伙伴。

4、中国科学技术大学出品!AI人像视频编辑工具PortraitGen:风格化、换衣、修改光照通通搞定

中国科学技术大学的研究团队推出了名为PortraitGen的创新视频编辑工具，可实现多模态的人像编辑，编辑速度快，编辑效果流畅。特别的面部意识编辑模块提升表情质量，保留个性化特征，展现强大潜力。

image.png

【AiBase提要:】

✨ PortraitGen仅需30分钟将2D人像视频编辑为4D高斯场，支持每秒100帧的流畅播放。

🎨 提供多种编辑方式，包括文本驱动和图像驱动，视频风格变换更加灵活多样。

💡 通过面部意识编辑模块，提升表情质量，并保留用户个性化的面部特征。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/portraitgen

5、PDF一键转播客!PDF2Audio让文档开口说话

在信息爆炸的时代，PDF2Audio是一款开源工具，利用人工智能技术将PDF文档转换为多种音频形式，如播客、讲座或摘要，为用户提供全新的信息获取方式。工具设计考虑用户需求，支持批量处理文档，提供多种内容模板，个性化选择GPT模型和语音风格，提供草稿编辑和反馈迭代功能。采用Gradio接口，降低使用门槛，让更多用户享受AI便利。

image.png

【AiBase提要:】

🔊 PDF2Audio将PDF文档转换为多种音频形式，如播客、讲座或摘要，提供全新信息获取方式。

📚 工具设计考虑用户需求，支持批量处理文档，提供多种内容模板，包括播客、讲座和摘要。

🎵 用户可个性化选择GPT模型和语音风格，提供草稿编辑和反馈迭代功能，确保生成内容质量。

详情链接:https://huggingface.co/spaces/lamm-mit/PDF2Audio

6、强的离谱!Leonardo AI推图片高清放大神器

Leonardo AI推出的高清放大功能速度更快更便宜，效果惊人。通过X博主James Yeung和另一位博主Dogan Ural的分享视频，展示了夜景下建筑和家具的清晰放大效果，甚至可以看到沙发上抱枕的纹路。值得一试!

【AiBase提要:】

🔍 Leonardo AI推出高清放大功能，速度更快更便宜。

🏙️ 夜景下建筑在高清放大后变得更清晰，甚至可以看到大楼里的人和家具。

🛋️ 放大64倍后的图像效果惊人，可以清楚地看到沙发上抱枕的纹路。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/leonardoai

7、AI巨头暗战升级:Claude3.5Opus、Gemini2蓄势待发

人工智能领域正迎来一场激烈的较量，Anthropic公司融资动向引发广泛关注。Claude3.5Opus和Gemini2的竞争备受瞩目，AI革命即将迎来新阶段。

1.jpg

【AiBase提要:】

🔥 Anthropic公司寻求新一轮融资，估值目标高达300亿到400亿美元，投资者对AI技术发展信心十足。

💰 Anthropic已获得76亿美元投资，亚马逊是最大投资方，融资将使其成为AI初创公司估值王。

⚙️ Anthropic加速推出最新版本Claude3.5Opus，Gemini阵营也蓄势待发，AI行业竞争激烈。

8、OpenAI CEO预测:人类可能在“几千天”内实现超级智能 AI

Sam Altman在个人博客中展望AI驱动的技术进步和全球繁荣未来，预测超级智能AI可能在未来十年内出现。他强调降低计算成本和基础设施建设的重要性，称当前时代为“智能时代”，预言AI将带来深远社会变革。

image.png

【AiBase提要:】

🌐 超级智能AI可能在未来几千天内实现，OpenAI全力以赴

🔍 降低计算成本和基础设施建设是推动AI普及的关键

🚀 当前时代被称为“智能时代”，将带来深远的社会变革

9、OpenAI 重磅发布多语言 AI 数据集，推动全球语言平等

OpenAI 最近推出了名为“多语言大规模多任务语言理解”（MMMLU）数据集，旨在评估人工智能在14种语言中的表现。该举措填补了AI研究中对低资源语言的关注空白，为全球用户提供更好的AI互动体验。同时，OpenAI还推出了OpenAI Academy项目，支持低收入国家AI开发者的成长和发展。

image.png

【AiBase提要:】

🌍 OpenAI发布MMMLU数据集，涵盖14种语言，推动多语言AI的研究和应用。

💡 数据集由专业人类翻译制作，确保高准确性，尤其适用于高要求的行业。

🧑‍🏫 OpenAI Academy推出，提供支持以促进低收入国家AI开发者的成长和发展。

详情链接:https://huggingface.co/datasets/openai/MMMLU

10、OpenAI推出AI学院计划

OpenAI推出OpenAI Academy，旨在投资开发者和组织，利用人工智能解决难题，促进经济增长。该计划支持本地AI人才培养，促进全球卫生、农业、教育和金融等行业的发展。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 OpenAI推出AI学院，全球范围内投资AI开发者和组织

🚀 提供培训、API积分和社区建设，促进经济增长和技术创新

🌐 支持本地AI人才培养，促进全球卫生、农业、教育和金融等行业的发展

11、研究发现，AI语音模型在归纳推理中表现出色，在演绎任务中“碰壁”

这篇文章深入探讨了大型语言模型在归纳推理和演绎推理方面的挑战。研究结果显示，模型在归纳推理方面表现优秀，准确率接近100%，但在演绎推理，特别是处理反事实任务时遇到困难。另一项研究则考察了Transformer模型在逻辑推理能力方面的表现。

【AiBase提要:】

🌟 归纳推理方面表现出色，准确率接近100%

🧩 演绎推理仍然是挑战，尤其在处理反事实任务时

🔍 Transformer模型在组合任务中获得隐含推论能力，但泛化能力有限

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AILIBRI:一个全面的AI神经网络工具目录

    AILIBRI是一个汇集了超过2000个AI神经网络工具的目录网站，涵盖了文本、图像、视频、音频等多个领域的工具。它为用户寻找合适的AI工具提供了极大的便利，无论是专业人士还是初学者，都能在这里找到满足其需求的工具。该网站提供了详细的分类和搜索功能，帮助用户快速定位到所需的工具。

    AI工具 神经网络 文本处理

  • AI Tools Masters:探索并评估顶尖的AI工具

    AI Tools Masters是一个专注于提供最新和最出色的AI工具的平台，它为用户提供了从教育到个人提升的定制化AI解决方案。该平台通过精心挑选和评估各种AI工具，帮助用户发现适合自己需求的最佳工具。AI Tools Masters的主要优点在于其广泛的工具覆盖范围和深入的工具评估，为用户提供了宝贵的参考信息。

    AI工具 教育 个人提升

  • AI Tools List:AI工具大全，发现并使用最佳的AI工具。

    AI Tools List是一个专注于AI工具的资源网站，它收集并分类了各种AI工具，包括写作、设计、视频编辑、音频编辑、客户支持等。用户可以通过这个平台快速找到适合自己需求的AI工具，提高工作效率。

    AI工具 生产力 写作

  • Diabetica:专为糖尿病患者设计的高级语言模型

    Diabetica是一个专门针对糖尿病治疗和护理而开发的高级语言模型。它通过深度学习和大数据分析，能够提供包括诊断、治疗建议、药物管理、生活方式建议和患者教育在内的多种服务。Diabetica的模型Diabetica-7B和Diabetica-1.5B在多个糖尿病相关任务上展示了卓越的性能，并且提供了一个可复现的框架，使得其他医学领域也能受益于此类AI技术。

    糖尿病 AI医疗 大语言模型

  • AI Tool Center:探索1000+尖端AI工具的平台

    AI Tool Center是一个集合了1000多种尖端AI工具的平台，用户可以在这里发现和使用各种AI工具，涵盖年龄估计、面部分析、虚拟试衣、图片生成等多个领域。

    AI工具 面部分析 虚拟试衣

  • Bai.tools:2024年最佳AI工具目录

    Bai.tools是一个AI工具目录，汇集了1000+的AI工具和网站，帮助用户发现和探索最新的AI技术。它提供了一个平台，让用户可以根据自己的需求搜索和选择合适的AI工具，从而提高工作效率和生活质量。

    AI工具 生产力 AI导航

  • Aitoolnet:AI工具目录

    Aitoolnet 是一个大型的AI工具目录，收录了超过15,000个AI产品，并且每天都在更新。它为寻找和发现AI工具提供了一个集中的平台，帮助用户简化生活和工作。

    AI工具 目录 搜索

  • AIStage:2024最全面的AI工具聚合平台

    AIStage是一个提供各种AI工具的聚合平台，旨在帮助用户发现和使用最新的人工智能技术。它汇集了包括AI内容生成器、AI聊天机器人、AI艺术生成器等多种类别的工具，满足不同用户的需求。AIStage通过提供一站式服务，让用户能够轻松找到并使用适合自己需求的AI工具，从而提高工作效率和创造力。

    AI工具 聚合平台 搜索

  • 智鹭AI导航:AI工具大全

    智鹭AI导航是一个提供各种AI工具和资源的平台，旨在帮助用户提高生产力、创造力和效率。该平台汇集了多种AI工具，包括但不限于虚拟试衣、作业助手、语音转文本工具等，覆盖了教育、设计、娱乐等多个领域。

    AI工具 教育 AI导航

  • Dir2AI:探索AI可能性的宇宙

    Dir2AI是一个专注于AI资源的在线目录，旨在帮助用户发现和接入各种AI解决方案。它通过精心策划的分类和关键词筛选，为用户提供了一个易于浏览和发现AI工具的平台。Dir2AI不仅涵盖了从3D建模到语音识别的广泛AI应用，还提供了一个平台，让AI技术爱好者和专业人士能够找到他们需要的资源。

    AI资源 在线目录 AI导航

  • AI Just Works:AI工具发现平台

    AI Just Works是一个利用人工智能帮助用户发现和利用各种AI工具和服务的平台。它通过AI驱动的搜索功能，帮助用户快速找到适合自己需求的AI解决方案。

    AI工具 搜索 AI导航

  • AI TOOL TREK:发现2024年最佳AI工具

    AI TOOL TREK是一个专注于发现和推荐2024年最佳AI工具的平台。它提供了一个广泛的AI工具目录，涵盖文本写作、图像处理、视频制作、代码生成、语音识别等多个领域。AI TOOL TREK的主要优点是能够帮助用户快速找到适合自己需求的AI工具，提高工作效率和生活质量。

    AI工具 AI导航 生产力

  • RightAI:开源AI工具目录

    RightAI是一个开源的AI工具目录，每天由GPT-4o、Claude-3.5更新，提供免费提交服务以增强SEO。

    AI工具 AI导航 开源

  • ToolList.ai:AI工具的终极目录

    ToolList.ai 是一个致力于提供全面AI工具目录的平台，覆盖所有类别和用途，无论是寻找特定工具、高级AI工具还是一般AI工具目录，我们的平台旨在满足您的需求。我们汇集了大量人工智能工具，让您可以轻松找到所需工具。

    AI工具 创新 AI导航

  • LedgerBox:AI技术实现财务文件自动化处理

    AI Bank Statement Converter - LedgerBox是一个利用人工智能和OCR技术自动化处理银行对账单、发票、收据等财务文件的在线服务。它通过AI技术实现数据的精确提取和转换，支持多种文件格式，并与流行的会计软件无缝集成。该服务旨在简化会计工作流程，提高数据处理的安全性和效率，帮助企业节省时间，专注于业务增长。

    AI OCR 自动化

  • RivalSense:AI驱动的公司监控服务

    RivalSense是一个利用人工智能技术连接80多个数据源，为用户提供深度公司洞察的监控服务。它能够帮助用户关注竞争对手、客户、目标账户、供应商、合作伙伴、投资者以及自己的公司，通过每周的精选更新，帮助用户在商业和职业发展上保持领先。

    AI监控 商业洞察 竞争对手分析

  • Llama-3.2-11B-Vision:多模态大型语言模型，支持图像和文本处理。

    Llama-3.2-11B-Vision 是 Meta 发布的一款多模态大型语言模型（LLMs），它结合了图像和文本处理的能力，旨在提高视觉识别、图像推理、图像描述和回答有关图像的一般问题的性能。该模型在常见的行业基准测试中的表现超过了众多开源和封闭的多模态模型。

    多模态 图像处理 文本处理

  • Llama-3.2-90B-Vision:多模态大型语言模型，优化视觉识别和图像推理。

    Llama-3.2-90B-Vision是Meta公司发布的一款多模态大型语言模型（LLM），专注于视觉识别、图像推理、图片描述和回答有关图片的一般问题。该模型在常见的行业基准测试中超越了许多现有的开源和封闭的多模态模型。

    AI 机器学习 视觉识别

  • Llama-3.2-3B:多语言大型语言模型

    Llama 3.2是由Meta公司推出的多语言大型语言模型（LLMs），包含1B和3B两种规模的预训练和指令调优生成模型。这些模型在多种语言对话用例中进行了优化，包括代理检索和总结任务。Llama 3.2在许多行业基准测试中的表现优于许多现有的开源和封闭聊天模型。

    人工智能 机器学习 自然语言处理

  • Blaze.ai:AI驱动的营销工具，为团队创造内容并自动发布。

    Blaze是一个AI驱动的营销工具，专为团队设计，能够通过简单的指令快速创建并发布各种营销内容。它通过分析用户的网站和社交媒体内容，自动生成定制的字体、颜色和语调，帮助用户节省时间，提高效率。Blaze的主要优点包括：能够创建100多种类型的营销内容，支持多语言生成和翻译，提供内容日历规划，以及SEO优化等。它适合需要高效内容生产和发布工具的团队和个人。

    内容创作 社交媒体管理 AI营销

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM