苹果上调电池更换费用！iPhone 16 Pro电池维修费涨至119美元

苹果公司宣布，从现在开始，iPhone16Pro 和 Pro Max 的电池更换服务费用将上涨，新的收费标准是119美元。这比以前的费用增加了20美元，对于有这款手机的朋友们来说，无疑是一个不小的负担。

不过，值得一提的是，iPhone16和16Plus 这两款机型暂时没有受到影响，维修费用依然保持不变。此外，去年的型号维修费用也没有跟着上涨。这让很多消费者感到稍微松了一口气，因为他们不想为电池问题额外掏钱。

回顾一下，苹果在2022年曾将 iPhone14的电池更换服务费提升了30美元，涨到99美元。而随着时间的推移，iPad、MacBook 以及一些老款 iPhone 的电池维修费用也相继上涨，甚至连 Apple Watch 的电池更换费用也涨了价。想当年，苹果还曾提供29美元的电池更换服务，真让人怀念那个时候的 “实惠”。

值得注意的是，如果你的设备仍在苹果的一年保修期内，或者你购买了 AppleCare Plus 服务，电池更换是免费的，前提是电池的原始容量低于80%。如果电池的性能仍在80% 以上但你对电池续航不满，那么你就得寻找其他替代方案，比如第三方维修或者自己动手更换，后者有可能比苹果官方的收费要便宜一些。

所以，对于有 iPhone16Pro 和 Pro Max 的用户来说，电池问题可能需要提前考虑一下了。维修费用的上涨，确实让人感到心痛，但还是要看每个人的实际需求和使用情况。希望大家都能在使用手机的过程中，尽量延长电池的使用寿命，避免不必要的开销!

划重点: 🔋 苹果 iPhone16Pro 和 Pro Max 的电池更换费用上涨至119美元，比之前高出20美元。 💵 iPhone16和16Plus 的维修费用没有变化，其他旧款设备的维修费用未来也可能上涨。 🔧 如果电池在一年保修期内或购买了 AppleCare Plus，电池更换服务是免费的。

（举报）