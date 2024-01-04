斯坦福炒虾机器人爆火！成本仅22万元，能做菜还会洗碗

要点: 斯坦福华人团队开发的炒虾机器人Mobile ALOHA刷屏全网，能完成各种复杂任务，项目成本仅为22万元，全部开源。

该机器人通过模仿学习，能够执行各种复杂的任务，并支持全身远程操控。

机器人成本低廉，仅为22万元，软件和硬件全部开源。

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:斯坦福华人团队开发的炒虾机器人Mobile ALOHA成为了全网的热议话题。这个机器人能够炒菜、洗碗等各种复杂任务，仅用50个演示就能够让机器人始终如一地完成一项任务。

最重要的是，这个机器人的成本仅为22万元，项目全部开源。这意味着，任何人都可以利用这个开源项目，打造自己的机器人。这个机器人的出现引发了人们对于机器人在日常生活中的应用的热议，许多人认为，用不了多久，快餐店做汉堡的工作就要被机器人取代了。

论文地址:https://mobile-aloha.github.io/resources/mobile-aloha.pdf

炒虾机器人Mobile ALOHA的研发过程中，关键在于模仿学习算法和静态ALOHA数据的共同训练。研究人员通过50个演示让机器人学习不同的任务，从而使其具备了强大的学习能力。机器人可以连续多次完成同一个任务，即使是在训练数据中看不到的情况下，也能够进行正确的操作。这种模仿学习的方法为机器人的开发和应用提供了新的思路，使机器人在各种复杂任务中表现出色。

除了模仿学习，斯坦福团队还开发了低成本的全身遥操作系统Mobile ALOHA，用于收集双臂移动操作数据。该系统将机器人安装在轮式底座上，实现了全身远程操控。研究人员可以通过遥控器控制机器人的移动和操作，从而完成各种复杂的任务。这个全身远程操控系统的设计简单直接，使用方便灵活，为机器人的操作提供了便利。

整个炒虾机器人的设计过程中，斯坦福团队综合考虑了移动、稳定性和全身远程操控等因素。他们选择了移动速度接近人类行走速度的Tracer移动底座，并在其上安装了ALOHA机械臂，实现了全身远程操控系统。此外，研究人员还注重机器人的稳定性，使其能够在操作重型物品时保持稳定。整个机器人的设计成本仅为22万元，相比其他类似机器人的价格要低廉许多。

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