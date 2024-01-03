标准版性能表现超越行业Pro！OPPO Find X7系列搭载潮汐架构

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:OPPO今日宣布，OPPO Find X7系列将于1月8日14:30正式发布。

OPPO Find X7系列最大的亮点在于其搭载的自研潮汐架构。这一创新架构旨在解决移动平台面临的存算分离和芯片调度问题，提升芯片性能和能效。据OPPO介绍，潮汐架构可以使CPU、GPU访问效率平均提升26.7%，整机续航提升20%，游戏实测帧率达到60.8FPS。

通过潮汐架构，OPPO首次实现了系统级缓存的动态匹配，实时为CPU和GPU分配系统级缓存资源。这一技术使潮汐架构实现了平均8%的能效收益，进一步提升了Find X7系列的性能和续航表现。

在影像方面，OPPO Find X7系列将搭载索尼新一代一英寸传感器LYT-900，与之前官宣的联合研发成果相得益彰。这一传感器将为Find X7系列带来更出色的成像效果和低光环境下的性能表现。

此外，OPPO Find X7系列还搭载了行业首个端侧部署的70亿参数大模型。这一技术将大幅升级Find X7系列的AI性能，为用户带来更加智能化的使用体验。

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