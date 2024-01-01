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​理想汽车2023年交付量超37.6万辆，同比激增180%

2024-01-01 11:14 · 稿源：站长之家

本文概要:

- 理想汽车宣布2023年12月交付数据，实现月交付目标达50，353辆，全年累计交付达37.6万辆，同比增长182.2%。

- 第四季度交付131，805辆，同比增长184.6%，成为中国新势力汽车年度销售冠军。

- 理想汽车在豪华SUV市场表现卓越，自6月份起销量超越BBA品牌，成为中国市场SUV销量最高的豪华汽车品牌。

站长之家（ChinaZ.com）1月1日 消息:2023年12月，理想汽车再次取得令人瞩目的成绩，宣布本月交付数据，成功实现月交付目标，达到50，353辆。这也使得2023年全年累计交付量达到了37.6万辆，同比激增达到了惊人的182.2%，成为中国新势力汽车品牌中年度销冠。

在第四季度，理想汽车共交付了131，805辆汽车，同比增长184.6%，进一步巩固了其在新能源汽车市场的领先地位。截至2023年12月31日，理想汽车累计交付量已超过六十万辆，成为中国新势力车企中交付量最高的品牌。

理想汽车CEO李想发文表示，2023年目标全部达成:376000、50000、20000、300。2024年挑战更高的目标:800000、100000、30000、2000。

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李想表示:“在刚刚过去的12月，我们成功实现了月交付五万辆的目标，全年实现37.6万辆的新车交付，这是中国新势力车企有史以来第一次迈过三十万辆年交付大关。”

对于2024年的销量目标，李想表示，理想汽车有信心在2024年提前挑战奔驰、宝马、奥迪在中国区的销量，争取成为2024年销量第一的豪华品牌。这一目标展现了理想汽车对未来发展的雄心壮志，也为中国新势力汽车品牌的崛起提供了强有力的注脚。

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