2024年AI手机出货量有望达6000万部，仍远超AI个人电脑

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:据市场调研机构Canalys最新预测，2024年全球智能手机出货总量中，预计约5%会搭载端侧AI运算能力，这相当于6000万部AI手机。而业内人士分析，智能手机巨大的用户规模、便携性强以及应用生态完善等特点，使其成为端侧AI最理想的落地平台。

相比PC，智能手机在图像信号处理器、神经网络处理单元等芯片上运行AI算法已经不是新事。但大型语言模型的涌现，促使行业重新定义何谓“AI手机”。

据Canalys分析，一部AI手机最基本的要求，是SoC中需要包含可加速AI任务的专用单元，并能在端侧流畅运行各类生成式AI模型，如语言模型、图像生成等。这对手机的算力提出了新的考验。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

报道指出，与其他电子产品不同，智能手机具有用户数量最多的优势。到2023年，全球智能手机用户或将达50亿。这为AI应用普及提供了广阔的空间。此外，智能手机便携、应用丰富等特质，也有利于端侧AI的创新应用和个性化推荐。在智能家居等环境中，手机还可作为控制中心，输出个性化的设备自动化操作。

业内人士预测，端侧AI将初步改善智能手机的若干应用场景。在娱乐方面，AI可实现更优质的照片编辑、视频特效等功能。在通信方面，可根据语音语调自动接听电话、生成回复信息。在信息获取方面，可实现视频内内容检索、搜索结果智能推荐等。对手机厂商来说，这些早期AI功能或将提升产品的吸引力。

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