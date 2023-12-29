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奥特曼挖走iPhone设计师 联手打造AI移动设备

2023-12-29 14:16 · 稿源：站长之家

要点:

  • 苹果设计副总裁Tang Tan将加入OpenAI与Jony Ive的LoveFrom公司，合作研发一款能替代智能手机的新型移动设备，寻求软银超10亿美元投资。

  • 合作项目由LoveFrom设计、OpenAI提供软件支持，可能得到软银硬件支持。计划成立新公司，产品开发仍在早期阶段，关注招聘和概念创造。

  • Jony Ive离开苹果后创立LoveFrom，与OpenAI合作是在其离开苹果三年协议结束后。奥特曼与Ive希望独立开发设备，避免依赖苹果或谷歌系统。

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:近期消息曝出，苹果设计副总裁Tang Tan将离职加入Jony Ive创建的LoveFrom公司，与OpenAI合作研发一款新型移动设备。这一合作计划早在九月份就传出，预计将寻求软银孙正义提供超过10亿美元的投资。Jony Ive，被誉为“乔布斯背后的男人”，离开苹果后创办LoveFrom，与OpenAI合作似乎是一个备受瞩目的项目。

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合作中，设计由LoveFrom负责，OpenAI提供软件支持，而硬件则有可能得到软银的支持。计划成立新公司，目前产品开发仍处于早期阶段，主要集中在招聘和创造概念上。这一举措背后的动机尚不明确，但据指出，奥特曼与Ive希望避免依赖于苹果或谷歌的Android系统分发，以免重蹈Facebook和亚马逊的覆辙。

Jony Ive离开苹果时与苹果签署了为期三年的协议，继续为其提供咨询服务。直到去年，Ive与苹果再次谈判，双方同意停止合作，使得Ive可以不受限制地开发产品。这段期间，Ive从苹果带走了20多名员工加入了LoveFrom，而Tang Tan也即将就位。

这次合作是在移动设备领域的一次大胆尝试，吸引了业内关注。尽管目前产品开发尚处于早期阶段，但这一合作的动向令人期待，尤其是在智能设备领域不断创新的当下。最终的产品形态以及对市场的影响还需要进一步关注。

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