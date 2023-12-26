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MidjourneyV6版本引争议 生成画作被指涉嫌版权侵权

2023-12-26 10:21 · 稿源：站长之家

概要:

- Midjourney最新版本更新引发用户抱怨，称其文本生成结果过于相似于已知版权艺术品。

- 描述了艺术家Reid Southen通过指定关键词测试后，发现生成的图像与多部电影中的场景几乎一模一样，并因此遭到Midjourney的封禁。

- 争议引起AI研究者Gary Marcus的关注，他表示Midjourney可能使用高分辨率的版权图像进行训练，但公司尚未回应。

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:文本到图像生成器 Midjourney 于12月21日开始对其最新版本6模型进行 alpha 测试。用户很快声称，这次更新似乎扩大了生成器的功能，但包含的结果似乎与已知的受版权保护的艺术过于相似。

据报道，艺术家Reid Southen，曾与Marvel和DC等电影工作室合作的概念艺术家和插画师，在使用关键词测试Midjourney时发现，生成的图像与多部电影中的场景几乎一模一样。

AI画画机器人作画绘画

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Southen指出，他在使用关键词“Joaquin Phoenix Joker movie，2019， screenshot from a movie， movie scene”时，生成的图像几乎与2019年电影《Joker》中Joaquin Phoenix主演的场景一致。随后，他尝试复制其他知名电影中的类似结果，包括《复仇者联盟:终局之战》中的灭霸、《蝙蝠侠》中的蝙蝠侠以及《黑寡妇》中的黑寡妇。

面对用户的质疑，Midjourney做出了封禁Southen的回应，将其从公司的Discord平台中剔除，清除其使用历史并取消其服务订阅。AI研究者Gary Marcus对Southen的实验结果表示关注，称Midjourney可能在训练中使用了高分辨率的版权图像，但截至目前公司尚未回应相关指控。

Southen在周日指出公司的服务条款在V6更新后进行了修改，似乎是在他和其他用户开始指出涉嫌抄袭的图像后添加的。新的服务条款中明确表示，用户不得试图侵犯他人的知识产权，包括版权、专利或商标权，否则可能面临法律诉讼或永久封禁。Marcus强调，如果关心艺术家权益，不要在Midjourney采用这一新政策前再次使用其服务。

对于人工智能领域的版权问题，自ChatGPT上线以来，一直存在着争议。一些艺术家对Microsoft和OpenAI提起了诉讼，称其模型是基于未经通知、未给予信用或报酬的版权作品。此外，对Midjourney及其同行的诉讼声称，“AI图像产品主要被视为版权洗白设备，向客户承诺艺术的好处而无需支付艺术家的成本”。

美国版权局8月表示，正在研究版权法和生成人工智能的交叉点，以确定如何最好地监管该行业。相关公司声称，他们训练模型所依据的受版权保护的艺术是所谓的合理使用。这是版权法的一个组成部分，允许有限地将受版权保护的材料用于“批评、评论、新闻报道、教学、学术和研究”等目的。

然而，在这种情况下，漫威拥有灭霸这个角色的多个商标，而 DC 则拥有大量蝙蝠侠的商标。

技术专家兼作曲家 Ed Newton-Rex 指出，重要的是要记住，其他公司和其他模型也以更微妙的方式做同样的事情。

最近，一些艺术家还表示，生成式人工智能的更大问题并非其存在本身，而是以多种方式被滥用，以剥削艺术家并贬低艺术的价值。然而，截至目前，Midjourney尚未对用户的指控作出回应。

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