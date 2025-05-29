一场就得“数百万美金”？Getty CEO说：“AI版权战”太贵了！

在 AI 版权之争中，Getty Images 在某种程度上已成为最坚定捍卫艺术家权益的公司之一。早在 2022 年，当一些先进的图像生成模型开始测试更佳的构图效果时，Getty 就禁止用户上传 AI 生成图像。到了第二年，Getty 推出了一款“具有社会责任感”的图像生成器，以证明在尊重并回报艺术家的前提下也可以开发这类工具，同时还起诉了一家拒绝向艺术家付费的 AI 公司。

但 Getty Images CEO Craig Peters 最近在 CNBC 的采访中表示：这几年（的经历）让他们意识到，要为每一起 AI 版权纠纷抗争，代价实在太高了。

据他透露，Getty 在与 Stability AI 的一场版权官司中已花费了“数百万美元”。

Peters 表示：“这实在是贵得离谱。即便是像 Getty Images 这样规模的公司，也无法追诉一周内发生的所有侵权案件。” 他强调：“我们之所以不追诉，是因为法院的诉讼成本实在太高了。我们在一场案件中就已经花掉了数百万美元。”

Getty 在 2023 年起诉了 Stability AI，理由是其图像生成器 Stable Diffusion 开始生成与 Getty 知名商标相似的图像。起诉书称，Stability AI 在未获得许可或支付任何费用的情况下，使用了 Getty 图库中超过 1200 万张图片及其相关标题和元数据来训练模型，并以此打造了一个“竞争平台”。

Getty 指出，Stability AI 原本完全可以通过授权来合法使用这些图片，但他们“似乎选择了无视可行的授权方案和长期存在的法律保护机制，仅为自身的商业利益服务。”

Stability AI 及其他 AI 公司则辩称，他们通过网络抓取图像用于模型训练的做法属于“合理使用”，受版权法保护。

目前，法院尚未就此争议做出定论。

实际上，许多 AI 公司也在敦促法院和全球各国政府尽快定下标准，以保障国家在全球 AI 竞赛中争取经济领先地位。AI 公司认为，若需向艺术家支付授权费用，将会减缓技术创新，“制约”AI产业的发展。

Peters 抨击 Stability AI 持这种立场，表示权利人不该被迫为反对“付费会扼杀创新”的论点支付高昂诉讼费。一些批评者将 AI 公司这种说法比作“强迫劳动”的辩护，认为美国绝不会为了“创新”而牺牲人权，艺术家的权利也应如此对待。

Peters 说：“我们正在与一种‘话术之战’作斗争”，指责这些公司“以创新之名，窃取版权作品来训练强大的 AI 模型，然后转头又把这些服务反过来投入到原有的商业市场中。”

在他看来，这不过是“打着‘快速行动、破坏常规’旗号的市场扰乱”，Getty 认为这属于“不公平竞争”。

“我们并不反对竞争，”Peters 表示。“新技术、新公司不断带来新的竞争，这是常态。但 AI 抓取行为是偷窃，这不是公平竞争。”

Peters 的评论发布之际，前 Meta 全球事务主管 Nick Clegg 本周因重申 AI 行业的老论调而引发网络反感。《The Verge》报道称，Clegg 认为如果要求 AI 公司在训练模型前征得艺术家同意，将会“扼杀”整个 AI 行业。

Clegg 表示，仅有可行的办法是允许艺术家“选择退出”训练 —— 而 Stability AI 从 2022 年起确实开始提供退出选项。

Clegg 说：“很多人都说，‘你只有先征求我的同意，才能用我的作品训练。’ 我只能说，这听起来不太现实，因为这些系统需要训练的内容实在太庞大了。”

非营利组织 Fairly Trained 的 CEO Ed Newton-Rex（曾是 Stability AI 音频副总裁）在 X 上发文驳斥了 Clegg 的说法，帖子获得数千人关注。

他写道：“Nick Clegg 错了。艺术家关于 AI 与版权的诉求完全是可行的。” 他指出，Clegg 提出的三个论点 —— 技术已存在、授权程序繁琐、其他国家不受控制 —— 与早期 Napster 的辩解如出一辙。“如果 Napster 当年不合法，那么 AI 公司现在的训练手法也不该合法。”

其他网友则用调侃方式回击 AI 公司的经典说辞：

“黑胡子说，如果你让水手同意才能登船抢劫，那海盗行业就会被扼杀。” —— 网友“Seanchuckle” “我们的产品价值微乎其微，市场根本接受不了，所以我们必须单方面榨取他人劳动成果并据为己有。” —— Bluesky 上，审判律师 Max Kennerly 的讽刺言论

虽然 Getty 表示仍将继续对抗推动这些话术进入法庭与政策圈的 AI 公司，但 Peters 也承认，由于成本高昂，这样的官司依然会少之又少。

不过还有其他方式可以抗争。上月，Getty 向特朗普政府提交建议，敦促其在制定 AI 行动计划时拒绝 AI 公司推动的所谓“学习权”豁免条款。

Getty 写道：“美国版权法并未阻碍 AI 的持续进步，反而是 AI 可持续发展的路径，是扩大社会参与 AI 经济红利、减轻政府财政负担的重要手段。美国版权法提供了投资与创作的激励机制。”

在提交文件中，Getty 强调：要求在 AI 训练中取得授权并不是一种“过度限制 AI 发展”的控制措施，像某些更为激进的批评者主张那样会“损害美国竞争力、国家安全或阻碍癌症治愈等社会进步”。Getty 还强调，他们并非在寻求“抵制新竞争者”的保护。

Getty 所希望的是，特朗普政府的 AI 计划能确保一个不被 AI 公司“为商业利益而剥夺权利人机会”的世界。

Peters 在 2023 年对 Stability AI 提起诉讼时曾表示，如果让 AI 公司大规模逃避向艺术家支付费用，将会创造一个“令人悲哀的世界”，可能会打击创作积极性。

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