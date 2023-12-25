iQOO Neo9 Pro主摄公布：搭载索尼IMX920主摄

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:iQOO官微最新消息，旗下Neo9Pro新机将搭载与vivo X100相同的索尼IMX920主摄，并配备了vivo X100同款影像算法。

索尼IMX920这款传感器拥有1/1.49英寸的大底，采用了VCS仿生光谱技术，使捕捉到的画面色彩更接近人眼感知。结合原生画面降噪技术，Neo9Pro将呈现更加纯净清晰的画质。

不仅如此，配合vivo影像算法，iQOO Neo9Pro在白天和夜晚都能呈现出真实的画面色彩，满足用户在各种光线条件下的拍摄需求。

在核心配置上，Neo9Pro搭载了联发科天玑9300芯片。这款处理器采用4+4全大核架构，相比于传统的大小核架构，天玑9300在提升能耗比的同时，也提升了性能。据称，这是安卓阵营中最强悍的手机Soc。

全大核架构使得天玑9300的多核性能提升40%，多核功耗优化33%。功耗的降低也带来了机身发热量的减小，从而提升了用户体验。

据悉，iQOO Neo9Pro将于12月27日正式发布。

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