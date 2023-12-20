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保险公司Beazley专家预测:2024年生成式AI将继续是未知风险

2023-12-20 16:47 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📈 保险业内专家表示，生成式人工智能将在2024年继续成为未知风险。

2. 💻 保险公司Beazley的研究显示，全球企业高管中有27%认为2024年网络安全将成为关键风险。

3. 🌐 Beazley在网络安全领域创新，预计未来三至四年网络保险市场规模将增长三倍。

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:在全球保险领域，生成式人工智能被认为是2024年的未知风险，全球专业保险公司Beazley的网络风险总监Paul Bantick表示，生成式人工智能技术的良性和恶性应用将继续成为未知的挑战。

Bantick指出，Beazley的Risk & Resilience研究显示，随着生成式人工智能技术的迅猛发展，对网络安全风险的担忧将继续主导企业高管的风险议程，有27%的高管认为网络安全将成为他们在2024年的主要风险。

科幻 机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

“根据我们所见的增长，我们预计网络保险市场规模将在未来三到四年内增长三倍，” Bantick表示。

为了满足这一需求，Bantick认为需要一个充满活力的网络保险市场，其中包括针对灾难风险的有效解决方案，以增加网络（再）保险市场的优质容量，并满足对保险的不断增长的需求。

此外，Beazley是首家推出私人网络灾难债券的公司，Bantick表示，近期网络灾难债券市场的发展令人鼓舞，首次出现了144A交易。

在回顾过去12个月的行业发展时，Bantick指出，网络保险相关证券（ILS）市场的出现是继Beazley于2023年1月推出首个网络灾难债券后的最新进展。

他说:“我们希望这将引起对这些交易的持续兴趣，为企业和社会对网络保险不断增长的需求提供额外的容量。”

Bantick还表示，他“很高兴看到今年其他网络灾难债券项目取得进展。”展望2024年，Bantick解释说，公司预测该行业将看到网络债券数量的增加，随着市场的“演变、增长和越来越成为主流”。

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