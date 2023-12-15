罗永浩喊话董宇辉：愿提供创业支持 没必要再去打工

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:最近，东方甄选和董宇辉之间的“小作文”事件在网上炒得沸沸扬扬。初代网红、企业家罗永浩也对此事件发表了看法，表示愿意支持董宇辉创业。

罗永浩在“罗永浩的辟谣号”微博上表示，看了这两天与董宇辉事件相关的新闻，勾起了很多年轻时的回忆，有些感慨。他称:“如果董宇辉老师本人想创业，我很愿意跟一些做投资和做企业的朋友们攒一个局，支持他顺利创业。”

罗永浩表示，年轻人在社会上不容易，没有成绩前固然很难，即便做出了突出的成绩，积累足够的资源之前，想做点更大或是更有价值的事，也很难。他称这是一个被中年人统治的残酷世界，也是一个“木秀于林，风必摧之”的世界。因此，他鼓励年轻人抓住机遇，掌握自己的命运。

全文如下:

看了这两天跟董宇辉事件相关的新闻，勾起很多年轻时的回忆，有点百感交集。

年轻人在社会上不容易，没有成绩前固然很难，即便做出了突出的成绩，积累足够的资源之前，想做点更大或是更有价值的事，也很难。毕竟这是一个事实上被中年人统治的残酷世界，也是一个“木秀于林，风必摧之”的二 X 世界。

百忍成金，还是百炼成金?每个人都有自己的选择，但命运掌握在自己手里，才能成不成金都不留遗憾。

在个人积累和时代机遇刚好契合迸发巨大能量的宝贵时刻（这个机会窗口应该不会很久，下一个什么时候来也没人知道），真的没必要再浪费生命去打工了。

如果董宇辉老师本人想创业，我很愿意跟一些做投资和做企业的朋友们攒一个局，支持他顺利创业。我并不追求在这件事上有利益回报（当然如果对我的江湖声誉有加分，我会很开心 ^_^），我可能是因为年纪大了，时不时会有类似这样的胡思乱想:如果能穿越到二十年前，我很想帮年轻的老罗解决一些对他可能很难或是很困惑，但对我只是举手之劳的问题。

万能的朋友圈里如果有人认识董宇辉老师，请帮我传个话，无论如何，多谢。

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