调查显示：财富100强公司的高管越来越老 平均年龄57岁

划重点: - 财富100强公司的高管平均年龄为57岁，与40年前相同。 - 新一代高管更年长，具备更广泛的行业经验，并且越来越多是女性。 - 财富500强公司的 CEO 平均年龄为57.7岁，S&P500公司独立董事的平均年龄为63岁。

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院和马德里 IE 大学的研究人员最新的一项研究，财富100强公司的高管平均年龄为57岁。研究人员从1980年开始调查了这些公司的高管，并发现高管的平均年龄与40年前相同。此前的研究表明，自1980年以来，高管的年龄一直在变年轻，但现在情况发生了逆转。

该研究还发现，财富100强公司的高管更有可能在不同行业间跳槽，并且他们更多地拥有法律或金融背景。与1980年相比，女性高管的比例也有所增加。2021年，财富100强公司中28% 的高管是女性。研究报告的作者之一、宾夕法尼亚大学沃顿商学院的教授彼得・卡佩利写道:“新一代高管的特点是年龄更大，具备更广泛的行业经验，并且越来越多是女性。”

在美国顶级企业董事会中，多样性一直是一个问题。根据咨询公司德勤的一份报告，2022年，财富500强公司的董事会席位中有超过一半被白人男性占据。卡佩利的研究发现，在美国最大的公司中，高管通常是年龄较大的 X 世代人，即1965年至1980年出生的人。

这一年龄趋势在财富500强公司的 CEO 中也可见一斑。根据《财富》杂志的数据，截至今年6月，财富500强公司的 CEO 平均年龄为57.7岁。斯宾塞・斯图尔特公司2023年的董事会指数报告还发现，S&P500公司独立董事的平均年龄为63岁。此外，2023年被任命为这些董事会的年轻下一代董事（50岁及以下）的比例下降到11%，低于去年的18%。

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