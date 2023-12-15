谷歌开发实时渲染大型三维场景技术SMERF

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:Google团队开发了一种名为SMERF的技术，可以在最大300平方米的房间内实时创建非常逼真的三维场景，其精度达到厘米级别。这项技术的最大特点是，它可以在普通智能手机和笔记本电脑上实现60fps或更高的速度实时渲染，并提供完整的六自由度（6DOF）3D导航体验。

SMERF的主要特点包括实时渲染大型场景、高效的内存使用、高质量的图像以及六自由度导航。它能够快速生成大型三维场景的图像，如室内空间或户外环境，而且几乎没有延迟。

同时，它使用高效的方法来处理数据，使得即使在内存有限的设备上也能流畅运行。生成的图像质量高，细节丰富，接近照片级真实感，用户可以在三维场景中自由移动，包括向上、向下、向左、向右、前进和后退，以及围绕三个轴旋转。

技术创新方面，SMERF采用了分层模型划分方案，将大型场景分解成多个层次或部分，每个部分单独处理，从而提高了处理效率和渲染速度。此外，它还使用了蒸馏训练策略，将知识从一个大型、复杂的模型（教师模型）转移到一个更小、更高效的模型(学生模型)，有助于提高模型的性能，同时保持较低的计算成本。

SMERF技术的出现解决了实时视图合成的挑战，尤其是在渲染大型、近照片级真实场景时的性能和质量问题。这项技术的出现将为用户带来更加真实、流畅的三维体验，而且无需昂贵的设备，只需普通的智能手机和笔记本电脑即可。

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