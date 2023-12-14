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Adobe或因其取消订阅规则存在违规面临巨额罚款

2023-12-14 15:08 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. Adobe在Q4和2023财年的业绩强劲，但美国联邦贸易委员会（FTC）正在调查其订阅取消做法，可能导致巨额罚款。

2. FTC关注Adobe是否违反《恢复在线购物者信心法》的披露和订阅取消规定，可能会对其财务状况和运营产生重大影响。

3. Adobe认为自己合法合规，正在与FTC进行讨论，但投资者对此似乎不太担忧。

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:Adobe在最新的Q4和2023财年业绩报告中取得了强劲的成绩，第四季度营收达到50.5亿美元，同比增长12%，首次突破了单季度50亿美元的大关。全年营收194亿美元，同比增长10%，净利润54亿美元。

首席财务官兼执行副总裁丹·邓恩（Dan Durn）赞誉公司拥有“世界一流的利润率”，数字媒体总裁大卫·瓦德瓦尼(David Wadhwani)则庆祝Adobe Creative Cloud创纪录的新商业订阅数量。高管们预测2024年Q1营收将达到51亿至51.5亿美元，年度营收将超过213亿美元。

然而，这些积极的业绩可能会受到美国联邦贸易委员会（FTC）的影响。Adobe在报告中透露，FTC正在考虑其相对于《恢复在线购物者信心法》的披露和订阅取消规定的行动。该法规要求提供订阅服务的公司不能违反以下规定:

- 不及时执行符合任何退款或允许取消的政策的请求;

- 仅允许在线注册的消费者通过电话取消;

- 客户服务职能人员不得过少;

- 取消过程不得“拖延”;

- 在提交请求后未能取消帐户。

法律事务所Hinch Newman LLP解释说，该法案还要求运营商执行以下操作:

- 在下一次计费周期之前及时终止消费者在任何具有负面选择功能的计划或程序中的注册;

- 提供一个无成本的取消机制，其使用方法和效果与消费者购买/注册的机制一样简单有效;

- 立即接受消费者的取消请求。

有关Adobe的退订流程的账户显示，它可能有时会尝试收取相当高的取消费用，但一旦对这些费用的合法性提出质疑，该想法很快就被放弃。

在2023年11月，FTC工作人员“声称他们有权进行同意谈判，以确定是否可以就他们对这些问题的调查达成和解。”这似乎表明FTC认为Adobe违法了法案。

Adobe则表示他们认为自己的做法合法合规，并目前正在与FTC工作人员进行讨论。然而，公司警告投资者，无论是为了辩护还是支付罚款，都可能对其财务状况和运营产生足够大的影响。投资者似乎并不特别担忧，Adobe股价在收盘后下跌了1.5%，而其上市的纳斯达克指数当天上涨了1.38%。

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