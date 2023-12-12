抖音博主用AI生成春晚图 网友辣评：这是过春节还是过鬼节？

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:春节即将来临，抖音上的知名博主“插秧人”以其独特的创意和AI技术，成功打造了一组富有中式春晚氛围的图像。起初，这些由AI生成的图像看似正常，然而，在博主发布一系列指令后，图像逐渐经历了十多次的改动，最终使得春晚场景登上太空，呈现出全宇宙共迎龙年新春的奇幻画面。这一创意让人眼前一亮，充满了无限的想象力，成为一组令人印象深刻的图片。

然而，在初次观看时，很多人可能并未注意到这组图像的不寻常之处。直到博主发布指令，包括“家人不够多”和“为什么要局限在房子里面，思维再开阔一点，人再多点!”等，图像开始经历了大幅度的改动。从第二张图开始，一些细心的网友开始注意到图像中出现了一些奇怪的现象，包括生成的人脸看起来“让人费解”，以及“外公”抱着“侏儒外婆”的场景，引起了网友的惊呼。

随着越来越多的“列文虎克”网友参与评论，原本壮观而喜庆的AI春晚图像，在放大观看后变得“春晚变鬼节”，充满了各种Bug。模糊扭曲的人脸、令人细思极恐的社交场面以及帽子直接盖在脸上的滑稽画面都成为了网友热议的焦点。

截至发稿前，这条视频在抖音上获得了2.3万次赞和1.9万次转发，成为博主“插秧人”发布作品中数据表现最佳的一条。与最近热门的“AI扩图”现象结合起来看，可以发现AI生成图像的局限性，如脸部处理不准确和手绘技巧欠佳，反而成了一种独特的流量密码，吸引了大量网友参与讨论、分享甚至进行二次创作，形成了病毒式传播，推动更多人涉足AI领域。这一现象凸显了在技术的不足之处，人们也能够发现创意的无限可能性，从而引发更广泛的兴趣和参与。

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